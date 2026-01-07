Inicio Ciudad de México Gobierno CDMX Anuncia Rescate de Animales del Refugio Franciscano; Confirma Maltrato y Crueldad

Gobierno CDMX Anuncia Rescate de Animales del Refugio Franciscano; Confirma Maltrato y Crueldad

Las autoridades corroboran malas condiciones de salud, hacinamiento y maltrato en el refugio 

Perritos en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa. Foto: Captura de pantalla

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció hoy, 7 de enero de 2026, el rescate de los animales del Refugio Franciscano A.C., luego de que se confirmó que estaban en malas condiciones de salud, hacinamiento severo y maltrato.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar se contabilizaron 936 animales; de ellos, 798 presentaron afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal.

En contexto

  • La Fundación Haghenbeck y el Refugio Franciscano se disputan el predio que alberga a cientos de animales.
  • Luego de un desalojo el 11 de diciembre en favor de la fundación, el refugio obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar.
  • En medio de esa batalla legal, cientos de perros y gatos enfrentaron hacinamiento, maltrato y malas condiciones.

En Refugio Franciscano encontraron fosa canina

Los veterinarios de la Fundación Haghenbeck encontraron en malas condiciones a los animales del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, el 11 de diciembre pasado. Se trata de más de 700 perros y 39 gatos.

El 100% fue localizado con sarna y además varios con un tumor venéreo transmisible. Pero además, fueron encontrados con otras enfermedades como:

  • Problemas respiratorios, atrofia ósea, salmonella, E coli, Leptospira, Brucella, rotavirus, problemas renales, periodontitis, desnutrición y obesidad.

La Fiscalía capitalina emitió un dictamen pericial fechado el 17 de diciembre. El documento detalla que los animales comían pan con chocolate, bebían agua sucia y vivían en el medio de heces y orina, además de convivir con roedores muertos y vivos. 

Además, los peritos localizaron una fosa en la que, se sospecha, se sepultaba a los ejemplares que morían, sin una adecuada disposición como lo establecen  las normas oficiales mexicanas. 

Protesta en Insurgentes y Reforma 

Este mismo miércoles, un grupo de animalistas realizó un bloqueo en el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes, en demanda de mejoras para los animales del Refugio Franciscano A.C.

Los manifestantes únicamente permitieron el paso de las unidades del Metrobús, por lo que automovilistas y motociclistas fueron desviados a los carriles laterales.

Como alternativa vial se sugirió avanzar por la Glorieta del Ahuehuete, en la zona centro de la Ciudad de México.

