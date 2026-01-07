Gobierno CDMX Anuncia Rescate de Animales del Refugio Franciscano; Confirma Maltrato y Crueldad

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció hoy, 7 de enero de 2026, el rescate de los animales del Refugio Franciscano A.C., luego de que se confirmó que estaban en malas condiciones de salud, hacinamiento severo y maltrato.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar se contabilizaron 936 animales; de ellos, 798 presentaron afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal.

En contexto

La Fundación Haghenbeck y el Refugio Franciscano se disputan el predio que alberga a cientos de animales.

Luego de un desalojo el 11 de diciembre en favor de la fundación, el refugio obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar.

En medio de esa batalla legal, cientos de perros y gatos enfrentaron hacinamiento, maltrato y malas condiciones.

En Refugio Franciscano encontraron fosa canina

Los veterinarios de la Fundación Haghenbeck encontraron en malas condiciones a los animales del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, el 11 de diciembre pasado. Se trata de más de 700 perros y 39 gatos.

El 100% fue localizado con sarna y además varios con un tumor venéreo transmisible. Pero además, fueron encontrados con otras enfermedades como:

Problemas respiratorios, atrofia ósea, salmonella, E coli, Leptospira, Brucella, rotavirus, problemas renales, periodontitis, desnutrición y obesidad.

La Fiscalía capitalina emitió un dictamen pericial fechado el 17 de diciembre. El documento detalla que los animales comían pan con chocolate, bebían agua sucia y vivían en el medio de heces y orina, además de convivir con roedores muertos y vivos.

Además, los peritos localizaron una fosa en la que, se sospecha, se sepultaba a los ejemplares que morían, sin una adecuada disposición como lo establecen las normas oficiales mexicanas.

Protesta en Insurgentes y Reforma

Este mismo miércoles, un grupo de animalistas realizó un bloqueo en el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes, en demanda de mejoras para los animales del Refugio Franciscano A.C.

Los manifestantes únicamente permitieron el paso de las unidades del Metrobús, por lo que automovilistas y motociclistas fueron desviados a los carriles laterales.

Como alternativa vial se sugirió avanzar por la Glorieta del Ahuehuete, en la zona centro de la Ciudad de México.

