Cierran Locales de Venta de Animales Vivos en el Mercado de Sonora; Problema Persiste en CDMX

El rostro del área de venta de animales en el Mercado Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, luce semidesierto.

Los 84 locales dedicados a vender animales en este popular mercado están en su mayoría cerrados.

Con la llegada del 2026, entró en vigor la sentencia judicial que prohíbe la venta de animales vivos en ese lugar y ahora todos los comerciantes que los vendían deberán cambiar de giro.

Un comerciante de 75 años de edad y más de 40 vendiendo animales exóticos en el Mercado Sonora, a partir de hoy, dice, venderá veladoras.

Sin embargo, acepta que seguirá vendiendo animales, pero fuera del mercado.

Ya no se van a vender animales aquí y menos si no es cliente, menos se lo van a vender. Yo el loro se lo podría conseguir a como me está diciendo, pero sobre pedido y por fuera, aquí nada. El domingo fue el último día para sacar animales de aquí, aquí ya no deben de existir animales adentro. ¿Qué es lo que buscaba?, ¿un cabeza amarilla? Ese le sale en 17 mil pesos

El último local clausurado

El pasado 30 de diciembre, el último local que vendía animales vivos fue clausurado en el Mercado de Sonora, informó Ana Villagrán, directora de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México.

El último que clausuramos fue el 30 de diciembre. La agencia solamente nos quedamos con los animales que vimos en casos muy graves. Todo lo demás, los animales se quedaron con la persona que los tenía. Fueron 5 aves que nos logramos llevar y un gatito negro que venía muy mal, no lo logró, falleció. Habiendo estado ahí, no los alimentaban, no les daban agua, no les daban de comer

Cinco animales quedaron en custodia de las autoridades, el resto fueron retirados por sus propietarios.

Un mal que sigue existiendo

Pero el Mercado de Sonora no es un caso aislado. En la Ciudad de México, está prohibido vender animales vivos en mercados públicos, situación que se incumple en los más de 300 existentes.

Ana Villagrán, directora Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, comentó al respecto:

El Mercado Sonora es un parteaguas porque era el centro más grande de venta de animales vivos. A partir de hoy, y lo digo con mucho respeto, los otros 15 alcaldes ya no tienen pretexto para seguir permitiendo que en sus mercados se siga violando la ley. Quien tiene la voluntad y el poder para hacerlo son los alcaldes porque ellos son los que administran los mercados públicos

