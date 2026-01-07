¿Habrá Transición en Venezuela? Marco Rubio Explica Fases del Proceso luego de Captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, delineó este miércoles 7 de enero de 2026 el plan que Washington contempla para Venezuela, revelando una estrategia dividida en tres etapas que inicia con el levantamiento selectivo de sanciones al sector petrolero.

"Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición", explicó el funcionario durante declaraciones públicas.

El anuncio se produce días después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en un operativo nocturno en Caracas el pasado 3 de enero.

Levantamiento selectivo de sanciones a Venezuela

La administración Trump reveló que implementará ajustes a las restricciones económicas impuestas al sector petrolero venezolano. Según un documento publicado este miércoles por el Departamento de Energía, estas modificaciones permitirán la comercialización de crudo venezolano en mercados internacionales.

Trump levantará 'selectivamente' sanciones para permitir transporte y venta de petróleo venezolano

La venta de crudo venezolano iniciará de manera inmediata con un primer lote de entre 30 y 50 millones de barriles. El gobierno estadounidense indicó que estas ventas continuarán indefinidamente, con los ingresos depositándose en cuentas bajo control estadounidense en instituciones bancarias internacionalmente reconocidas.

Los recursos serán distribuidos posteriormente a las poblaciones estadounidense y venezolana bajo criterio discrecional de la administración Trump.

Plan en tres fases

La estrategia prioriza inicialmente el establecimiento de condiciones de orden en Venezuela, seguida por una etapa de reactivación económica que garantice la participación de países occidentales en el mercado venezolano. El plan culminaría con un período de cambio político.

Rubio también informó durante una entrevista televisiva el domingo que Estados Unidos continuará incautando embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela, siguiendo procedimientos legales mediante órdenes judiciales.

Incautación de buques petroleros

Las autoridades estadounidenses anunciaron la captura de dos buques tanque en operaciones separadas. El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación del mercante Bella 1 en el Atlántico Norte por violaciones a sanciones estadounidenses, mientras que fuerzas de seguridad tomaron control del tanquero Sophia en el Caribe.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que ambas embarcaciones forman parte de una "flota fantasma" de buques sancionados que transportan petróleo desde Rusia, Irán y Venezuela hacia clientes en Asia, desafiando sanciones occidentales.

Video: China Condena Redirección de Exportaciones Petroleras Venezolanas a EUA.

El Bella 1 había sido sancionado en 2024 por presuntamente transportar carga para una compañía vinculada al grupo Hezbolá. Bases de datos marítimas muestran que durante su tránsito fue renombrado como Marinera y abanderado bajo registro ruso, con su tripulación pintando una bandera rusa en el casco.

Situación legal de Maduro

Maduro compareció esta semana ante un tribunal en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos federales de narcotráfico que la administración Trump utilizó como justificación para su remoción del poder en Venezuela.

Durante la audiencia del lunes, el mandatario venezolano manifestó en español que fue capturado en su residencia de Caracas. Su abogado defensor anticipó que impugnará la legalidad de lo que calificó como "secuestro militar".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó preocupación por la situación del buque Marinera, mientras que el Ministerio de Transporte ruso cuestionó la legalidad de la incautación, citando que ningún estado tiene derecho a usar fuerza contra embarcaciones debidamente registradas en jurisdicciones de otros estados, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Con información de AP.

