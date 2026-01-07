Sheinbaum Señala que Estados Unidos Invadió Venezuela: “No se Puede Estar de Acuerdo con Trump"

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 7 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Estados Unidos invadió Venezuela y que no se puede estar de acuerdo con el mandatario Donald Trump.

Esta idea de porque se está en contra del régimen de Venezuela hay derecho de otro país se lleve al presidente, que primero dijeron era por el grupo delincuencial Cártel de los Soles y luego dijeron que no, que en realidad no existe. No se puede estar de acuerdo con eso, repito, independientemente de su posición. No se puede estar de acuerdo con él, no le llama él invasión.