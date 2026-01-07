Muere Integrante de la Banda MS en Mazatlán, Sinaloa: ¿Qué le Pasó al Músico?

A través de una publicación en redes sociales la Banda MS confirmó el sensible fallecimiento de Gerson Leos a sus 36 años, quien era tecladista y bajista de la agrupación.

En el mensaje, la banda expresó su tristeza y mencionaron que Gerson siempre quedará en su música y en cada persona que tocó su camino.

Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil.

¿Qué se sabe de la muerte de Gerson Leos, integrante de la Banda MS?

Sobre la muerte de Gerson se sabe que fue un Mazatlán, Sinaloa mientras se encontraba en un partido de beisbol jugando como aficionado en unos campos deportivos. De acuerdo con las autoridades el músico de la Banda MS sufrió un infarto y a pesar de la intervención de paramédicos no fue posible salvar su vida.

Cantantes lamentan la muerte de Gerson Leos

A través de redes sociales, varios músicos y cantantes como Edén Muñoz, Joss Favela, El Yaki han lamentado la perdida de Gerson, expresando su más sentido pésame y deseando un eterno descanso para él.

