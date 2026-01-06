¿Problemas con Pagos y Retiros Hoy en Banamex? Banco Inicia Mantenimiento a Sistemas

¿Problemas con Pagos y Retiros Hoy 6 de Enero en Banamex? Banco Inicia Mantenimiento a Sistemas
N+
Usuarios del banco reportan problemas para realizar pagos o transferencias de fondos a través de la aplicación móvil y banca en línea
COMPARTE:
Usuarios del banco Banamex reportaron la tarde noche de este martes 6 de enero de 2026 problemas para realizar pagos o transferencias de fondos a través de la aplicación móvil y banca en línea, así como con retiros de efectivo en los cajeros de la institución financiera.
Según el sitio de reportes de fallas Downdetector, pasadas las 19:00 horas se registró un pico de casi 200 informes relacionados con la app y banca en línea de Banamex.
Noticia relacionada: ¿Abrirá Nacional Monte de Piedad en Cuesta de Enero 2026? Sindicato y Administración se Reúnen
¿Qué pasa con el servicio de Banamex?
Vía la red social X, el banco informó a sus clientes que están presentando algunas intermitencias en sus sistemas, lo que ha derivado en fallas en su app y banca en línea.
¿A qué hora se restablecerá por completo el servicio?
Por lo anterior, a partir de las 19:15 horas iniciaron el mantenimiento en sus sistemas, el cual estiman se completará cerca de las 22:30 horas de este martes.
"Lamentamos los inconvenientes", agregó Banamex en una breve tarjeta informativa.
Daremos a conocer a través de nuestros canales oficiales cuando los canales de servicios hayan sido ya restablecidos por completos
Estamos trabajando para ti. pic.twitter.com/mMpzp6zdkI— Banamex (@banamex) January 7, 2026
Historias recomendadas:
- AICM Da a Conocer TUA para Vuelos de Enero 2026
- Dow Jones Alcanza Máximo Histórico mientras Wall Street Sube
AMP