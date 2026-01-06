¿Problemas con Pagos y Retiros Hoy en Banamex? Banco Inicia Mantenimiento a Sistemas

Usuarios del banco Banamex reportaron la tarde noche de este martes 6 de enero de 2026 problemas para realizar pagos o transferencias de fondos a través de la aplicación móvil y banca en línea, así como con retiros de efectivo en los cajeros de la institución financiera.

Según el sitio de reportes de fallas Downdetector, pasadas las 19:00 horas se registró un pico de casi 200 informes relacionados con la app y banca en línea de Banamex.

¿Qué pasa con el servicio de Banamex?

Vía la red social X, el banco informó a sus clientes que están presentando algunas intermitencias en sus sistemas, lo que ha derivado en fallas en su app y banca en línea.

¿A qué hora se restablecerá por completo el servicio?

Por lo anterior, a partir de las 19:15 horas iniciaron el mantenimiento en sus sistemas, el cual estiman se completará cerca de las 22:30 horas de este martes.

"Lamentamos los inconvenientes", agregó Banamex en una breve tarjeta informativa.

Daremos a conocer a través de nuestros canales oficiales cuando los canales de servicios hayan sido ya restablecidos por completos

