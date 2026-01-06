Dow Jones Alcanza Máximo Histórico mientras Wall Street Sube ante Renovado Optimismo por IA

Wall Street cerró al alza este martes 6 de enero de 2026 luego de un repunte de los valores de chips debido al renovado optimismo sobre la inteligencia artificial (IA), un alza de Moderna y con el índice Dow Jones en un máximo histórico.

Los valores de las empresas tecnológicas de memoria y almacenamiento subieron después de que el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, diera detalles sobre los próximos procesadores de IA, que incluyen una nueva capa de tecnología de almacenamiento.

Noticia relacionada: Un Clavel Rojo Ocupará la Curul de Cilia Flores, Esposa de Maduro, en el Congreso de Venezuela

SanDisk, Western Digital, Seagate Technology y Micron Technology alcanzaron máximos históricos.

El índice de chips también alcanzó un máximo histórico, con lo que su ganancia en las tres primeras sesiones bursátiles de 2026 ronda el 8%.

Moderna subió después de que BofA Global Research elevara su precio objetivo para la farmacéutica, lo que contribuyó a la subida del índice sanitario del S&P 500.

¿Cómo cerró Wall Street?

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 42.92 puntos, o un 0.61%, a 6 mil 944.97 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 147.40 puntos, o un 0.63%, a 23 mil 543.22 unidades.

En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió 489.12 puntos, o un 1%, a 49 mil 466.30 puntos. El Dow se acercó a la histórica marca de los 50 mil puntos.

Los inversores esperan datos económicos fiables a medida que se disipan los efectos del cierre de 43 días del gobierno federal, y entre las próximas publicaciones figuran la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del miércoles y el informe de empleo de diciembre del viernes.

Datos de empleo más débiles de lo esperado podrían reforzar los argumentos a favor de recortes de las tasas de interés del banco central.

Inversores dejan de lado "efecto Maduro"

Los inversores dejaron de lado los temores a las repercusiones geopolíticas más amplias después de que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el fin de semana, apostando a que la medida podría allanar el camino para que las empresas estadounidenses obtengan acceso a las reservas de petróleo de Venezuela.

Con información de: N+ y Reuters

Historias recomendadas:

AMP