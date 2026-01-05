Dow Jones Sube a Niveles Récord en Wall Street por Planes de Trump con Petróleo de Venezuela

Wall Street subió este lunes 5 de enero de 2026, en una sesión en la que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico, mientras que las empresas de energía repuntaron tras el ataque militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Los inversores apuestan a que la intervención de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en Venezuela permitirá a las empresas estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo.

El gobierno del presidente Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses esta semana para discutir el impulso a la producción venezolana.

El índice energético del S&P subió a su mayor nivel desde marzo de 2025, con los pesos pesados Exxon Mobil XOM.N y Chevron CVX.N cerrando en alza.

Suben acciones de petroleras y empresas de defensa

Las acciones de la petrolera estadounidense Chevron se dispararon un 5% en Wall Street tras conocerse los planes del presidente estadounidense de dirigir Venezuela y reactivar la industria petrolera de ese país.

En tanto, los valores relacionados con la defensa también avanzaron tras la acción militar de Washington. Lockheed Martin y General Dynamics subieron, mientras que el índice más amplio aeroespacial y de defensa alcanzaba un máximo histórico.

El S&P 500 ganó 43.67 puntos, o un 0.64%, a 6 mil 902.14 puntos.

El Nasdaq Composite ganó 161.66 puntos, o un 0.7%, a 23 mil 397.29 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 595.07 puntos, o un 1.23%, a 48 mil 977.46 puntos.

Bolsa mexicana se aproxima a récord máximo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este lunes hasta acercarse a sus máximos históricos, tras una sesión volátil marcada por la incertidumbre luego de la incursión del fin de semana de Estados Unidos en Venezuela.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.38% a 65 mil 26.95 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas en declive que inició tras haber alcanzado un récord máximo de 65 mil 882 unidades.

El repunte fue encabezado principalmente por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles sumaron un 4.36% a 947.04 pesos y los de Grupo México un 2.78% más a 175.0 pesos.

