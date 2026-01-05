Salario Mínimo 2026: Esta es la Lista de Trabajadores Que Ganarán 705 Pesos al Día tras Aumento

El jueves pasado entró en vigor en todo México el aumento al salario mínimo aplicable para 2026, el segundo incremento en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Conforme a lo acordado por el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo general en el país tendrá este año un aumento de 13%, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios.

Noticia relacionada: Canasta Básica vs Salario Mínimo 2026: ¿Qué Se Puede Comprar Tras el Aumento en México?

No obstante, dicho incremento también se aplicará a la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.

Entra en Vigor Aumento al Salario Mínimo Hoy 1 de Enero de 2026 en México: ¿Cómo Queda Sueldo?

Profesionales ganarán más de 300 pesos al día por primera vez

Con este incremento, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios; es decir, más de 9 mil pesos al mes.

Mientras que la profesión con el mayor salario mínimo diario es de 705.46 pesos, que al mes se traducirá en 21 mil 163.8 pesos.

Lista de profesiones con salario mínimo diario de 705.46 pesos

En 2026, las dos profesiones con el salario mínimo diario más alto son:

Reportero en prensa diaria impresa.

Reportero gráfico en prensa diaria impresa.

Le siguen:

Técnico trabajador social: 405.82 pesos

Operador de draga: 384.25 pesos

Operador de buldózer y/o traxcavo: 380.74 pesos

Oficial mecánico en reparación de automóviles y caminos: 375.35 pesos

Secretario auxiliar: 374.6 pesos

Historias recomendadas: