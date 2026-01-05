EUA Desplegó Cerca de 200 Militares en Capital Venezolana Para Capturar a Maduro: Pete Hegseth

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó este lunes que cerca de 200 militares estadounidenses participaron en la operación ejecutada en Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La información fue revelada durante un acto oficial en el estado de Virginia, donde Hegseth detalló el alcance de la misión militar que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del sábado pasado.

Detalles de la operación militar en Caracas

Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense

La operación militar puso fin a casi 13 años de gobierno del líder venezolano, quien enfrenta acusaciones por parte de Washington de dirigir un cártel de narcotráfico. El presidente Donald Trump y los principales responsables de la misión proporcionaron detalles al día siguiente de la captura, aunque el número exacto de efectivos militares no había sido revelado hasta ahora.

Balance de víctimas y consecuencias

Autoridades estadounidenses informaron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de diversas instalaciones militares ubicadas en la región. Se desconoce el número de heridos del lado estadounidense durante la operación.

Cuba reconoció oficialmente que 32 ciudadanos cubanos murieron durante el ataque en territorio venezolano. Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal en Nueva York el lunes, donde ambos se declararon no culpables de los cargos que enfrentan.

Con información de AFP.

