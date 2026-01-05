Dan Prisión Preventiva a Pedro "N", "El Sagitario"; Operador del "Chapo Isidro"

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de cuatro personas por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Pedro “N”, Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N”, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 31 de diciembre, esto como resultado de trabajos de inteligencia e investigación por parte del Gabinete de Seguridad.

El operativo para su detención fue por tierra y aire. La movilización ocurrió en calles cercanas al bulevar Ciudades Hermanas, específicamente entre Río Piaxtla y Río Quelite, en Culiacán.

Posteriormente, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que el Juez calificara de legal la detención de las cuatro personas y dictara prisión preventiva oficiosa.

La defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional, para determinar su situación jurídica. En tanto, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es el Sagitario detenido en Culiacán?

Pedro Inzunza Noriega

Tiene 62 años

Originario de Los Mochis, Sinaloa

Se le conoce como “Sagitario”, “120” o “El De La Silla”

Papá de Pedro Inzunza Coronel, "El Pichón", abatido en noviembre pasado.

Los detenidos son parte de Los Beltrán Leyva.

