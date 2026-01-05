¿Quién es Barry Pollack, el Abogado de Maduro y su Esposa? Julian Assange Está Entre sus Clientes

Este lunes 5 de enero 2026, se presentó Nicolás Maduro ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En dicha audiencia, Maduro, y su esposa Cilia Flores, se declararon no culpables de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

También se le acusa de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.

Durante su audiencia, su abogado presentó el documento: “appearance of counsel”, en el cual, se anuncia la defensa formal del presidente.

¿Quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro?

Se trata de Barry J. Pollack.

Es un abogado penalista muy conocido en Washington en delitos federales complejos.

Es considerado como un abogado especialista en causas de alto perfil político y mediático.

en causas de Su especialidad so n casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Fue uno de los abogados de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien fue acusado de conspiración para obtener y revelar la mayor publicación de información clasificada de defensa nacional.

En 2024 negoció el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el cual permitió a Assange su liberación tras declararse culpable de un único cargo menor de espionaje.

También representó a Michael Krautz, un excontador de Enron, una gigante energética estadounidense que, se fue a la quiebra en 2001 debido a un masivo fraude que ocultaba miles de millones en deuda.

Gracias a su abogado Barry J. Pollack, Michael Krautz fue absuelto de cargos federales de fraude en 2006.

Barry J. Pollack tiene 35 años de experiencia en defensa penal.

Es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York.

