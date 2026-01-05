¿Quién es Barry Pollack, el Abogado de Maduro y su Esposa? Julian Assange Está Entre sus Clientes

¿Quién es Barry J. Pollack, el Abogado de Julian Assange que Defenderá a Maduro y a su Esposa?
N+
Este 5 de enero, Nicolás Maduro se presentó ante un tribunal federal de Nueva York, donde se presentó el documento: “appearance of counsel” en el que, Barry J. Pollack comunicó que defenderá a Maduro
COMPARTE:
Este lunes 5 de enero 2026, se presentó Nicolás Maduro ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En dicha audiencia, Maduro, y su esposa Cilia Flores, se declararon no culpables de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
También se le acusa de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.
Noticia relacionada: ¿Cómo es el Metropolitan Detention Center, la Cárcel donde Nicolás Maduro Está Detenido en NY?
Durante su audiencia, su abogado presentó el documento: “appearance of counsel”, en el cual, se anuncia la defensa formal del presidente.
¿Quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro?
Se trata de Barry J. Pollack.
- Es un abogado penalista muy conocido en Washington en delitos federales complejos.
- Es considerado como un abogado especialista en causas de alto perfil político y mediático.
- Su especialidad son casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.
- Fue uno de los abogados de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien fue acusado de conspiración para obtener y revelar la mayor publicación de información clasificada de defensa nacional.
- En 2024 negoció el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el cual permitió a Assange su liberación tras declararse culpable de un único cargo menor de espionaje.
- También representó a Michael Krautz, un excontador de Enron, una gigante energética estadounidense que, se fue a la quiebra en 2001 debido a un masivo fraude que ocultaba miles de millones en deuda.
- Gracias a su abogado Barry J. Pollack, Michael Krautz fue absuelto de cargos federales de fraude en 2006.
- Barry J. Pollack tiene 35 años de experiencia en defensa penal.
- Es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York.
Historias recomendadas: