Alan Mozo Abandona Chivas, Este Será su Nuevo Equipo en la Liga MX

El mercado de fichajes invernal está activo y Chivas comienza a ser uno de los protagonistas. Alan Mozo, lateral derecho de 28 años de edad, no seguirá en el Rebaño de cara al Torneo Clausura 2026, pues se ha confirmado su salida del club.

Mozo, que llegó a Chivas en 2022, se marcha del equipo rojiblanco en calidad de préstamo. El equipo al que llega es el de los Tuzos del Pachuca, donde emprenderá una nueva aventura, siendo este su tercer equipo en la Primera División, luego de haber comenzado su carrera en Pumas.

Noticia relacionada: Rodrigo Dourado Es el Nuevo Refuerzo de las Águilas del América para Clausura 2026: ¿Quién Es?

Los números de Alan Mozo en Chivas

Alan Mozo fue contratado por las Chivas en julio de 2022, cuando llegó procedente de Pumas. Mozo jugó 118 partidos con la camiseta rojiblanca, en los cuales anotó 4 goles y dio 9 asistencias. Sin embargo, los títulos le fueron esquivos, pues no logró alzar ninguna copa oficial como futbolista del Rebaño.

Previamente, con Pumas, Mozo disputó 161 juegos, anotó 1 gol y repartió 25 asistencias.

Noticias recomendadas:

DB