Detienen al Chofer del Accidente de Anthony Joshua; Estos son los Cargos que Enfrentaría

El boxeador británico Anthony Joshua, sobrevivió a un accidente automovilístico el pasado 29 de diciembre en Nigeria, en el cual fallecieron dos personas que eran miembros de su equipo. Las personas que perdieron la vida fueron Latif Ayodele, entrenador personal de Joshua y Sina Ghami, el entrenador de fuerza. Ambos murieron al momento del impacto, después de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un camión estacionado en una carretera en el estado de Ogun, cerca de Lagos.

Tras el accidente el hombre que conducía el vehículo fue puesto bajo custodia policial después de abandonar el hospital, indicó la policía a la agencia de noticias AFP. De acuerdo con Oluseyi Babaseyi, vocero de la policía del Estado de Ogun, el chofer "se halla actualmente bajo custodia en el marco del accidente de Anthony Joshua".

De acuerdo con AFP, las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la recomendable, y que un neumático se pinchó antes del accidente.

¿Cuáles son los cargos que enfrentaría el chofer del accidente de Anthony Joshua?

El chofer de Anthony Joshua, identificado como Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años de edad, enfrentaría múltiples cargos luego del accidente, esto según la BBC.

"Los fiscales presentaron cuatro cargos contra Kayode: causar muerte por conducción peligrosa, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado y conducir sin una licencia de conducir válida, dijo una fuente policial a la BBC", informa el medio británico, que además detalla que el caso fue aplazado hasta el 20 de enero.

