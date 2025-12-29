Boxeador Anthony Joshua Sobrevive a Fatal Accidente; Esto se Sabe del Choque con Varios Muertos

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, se registró un aparatoso accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron varias personas, afirmaron medios del país africano. El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, está involucrado en el accidente.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del boxeador Anthony Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Cabe recordar que en 2026, Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.

Anthony Joshua estaba de vacaciones en Nigeria

El promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, informó que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes.

El periódico Punch afirmó que el suceso ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche en el que viajaba colisionó contra un camión. Una fuente policial confirmó que Joshua estaba implicado en el accidente.

Un testigo del accidente afirmó que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor. "El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

