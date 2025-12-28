Forbes Publica Lista de los Equipos Deportivos Más Valiosos del 2025

La revista Forbes publicó su listado de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo en 2025. Por segundo año consecutivo, los Vaqueros de Dallas lideran el top al estar valuados en 13 billones de dólares. En ese sentido, la NFL se consolida como la liga deportiva más valiosa del mundo, pues solamente dos de sus franquicias se encuentran fuera de la lista este año.

Noticia relacionada: Sheinbaum, en el Top 5 de las Mujeres Más Poderosas del Mundo 2025, según Forbes

Después de la NFL, que tiene 30 equipos en el listado, la liga que más aporta es la NBA con 12. La MLB tiene dos franquicias, al igual que la Fórmula 1, la Premier League y LaLiga.

Los equipos deportivos más valiosos del mundo en 2025

Aquí te dejamos el Top 10 de las franquicias deportivas más valiosas del mundo en 2025, de acuerdo con la revista Forbes.

Dallas Cowboys - 13 billones de dólares Golden State Warriors - 11 billones de dólares LA Rams - 10.5 billones de dólares New York Giants - 10.1 billones de dólares LA Lakers - 10 billones de dólares New York Knicks - 9.75 billones de dólares New England Patriots - 9 billones de dólares San Francisco 49ers - 8.6 billones de dólares Philadelphia Eagles - 8.3 billones de dólares Chicago Bears - 8.2 billones de dólares

La primera franquicia de la MLB que aparece en el listado son los Yankees de Nueva York, que ocupan el decimoprimer puesto con un valor de 8.2 billones de dólares. Por su parte, el equipo de futbol más valioso del mundo este año es el Real Madrid, valuado en 6.75 billones.

Noticias recomendadas: