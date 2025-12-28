"Quiero Alcanzar Ese Número que ya Todos Saben", Cristiano Ronaldo Sobre Llegar a los Mil Goles

Cristiano Ronaldo lleva 40 goles en lo que va del 2025 y, con un partido por jugar antes de que acabe el año, la leyenda del futbol portugués bien podría aumentar esa cifra. Actualmente, Ronaldo es el máximo romperredes de la Saudi Pro League y registra un total de 956 anotaciones a lo largo de su carrera, siendo el futbolista que más goles ha marcado en la historia del futbol profesional.

Hasta ahora ningún jugador ha logrado alcanzar la cifra de los mil goles de manera oficial y Cristiano Ronaldo está decidido a convertirse en el primero en hacerlo. Durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards, el portugués fue galardonado como el mejor jugador en Medio Oriente y, durante su discurso de agradecimiento, confirmó que desea llegar a la mítica cifra.

Cristiano Ronaldo va por los mil goles

A sus 40 años de edad (cumplirá 41 en febrero), Cristiano Ronaldo confirmó que aún no piensa en el retiro y que su mente está enfocada en seguir cosechando éxitos. "Quiero continuar. Ya saben cuál es mi meta, quiero ganar más trofeos, quiero alcanzar ese número que ya todos saben, si las lesiones me lo permiten", reveló el portugués, quien por primer vez admitió que desea llegar a los mil goles.

Además, Ronaldo mencionó que sin importar en dónde juegue, su motivación permanece intacta. "Es difícil seguir jugando, pero la pasión sigue siendo alta para mí. Sigo motivado a seguir adelante. No importa en dónde juegue, en Europa o Medio Oriente, siempre disfruto jugar futbol, ganar trofeos, meter goles", afirmó el lusitano.

Otro año con 40 goles o más para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es el máximo anotador en la historia del futbol profesional con 956 goles y está a sólo 44 tantos de llegar a los mil. El portugués se ha consolidado, a lo largo de los años, como uno de los mejores jugadores de la historia y como el anotador más prolífico de todos.

En 2025 Cristiano ha marcado 40 goles, siendo esta la decimocuarta ocasión en su carrera que logra acabar el año con cuatro decenas de anotaciones o más.

