Muere Amelia del Castillo, Primera Mujer Presidenta de un Club de Futbol

Amelia del Castillo, la primera mujer presidenta de un club de futbol profesional en España, falleció este sábado 27 de diciembre a los 82 años de edad, en la ciudad de Barcelona. Del Castillo fundó el Club Atlético de Pinto el 15 de octubre de 1963, es decir en plena dictadura franquista, cuando las mujeres no tenían permitido jugar. Fue además entrenadora y delegada de dicha institución.

El Ayuntamiento de Pinto, localidad en la que fundó aquel equipo de futbol, decretó tres días de luto oficiales. "El Ayuntamiento de Pinto lamenta el fallecimiento de Amelia del Castillo, Hija predilecta de la ciudad. Se decretarán días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, ondeando las banderas a media asta", se lee en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El legado de Amelia del Castillo en el futbol

Amelia del Castillo fungió como presidenta del Atlético de Pinto en una época en la que la Real Federación Española de Futbol no permitía que las mujeres ser jugadoras, entrenadoras o árbitras. Sin embargo, ella encontró un vacío legal pues el reglamento no decía nada sobre presidir un club. Aún así, en 1973 se vio orillada a dimitir luego de recibir un ultimátum del entonces alcalde de Pinto.

En el año 2000 fue nombrada presidenta de honor del Atlético de Pinto y el estadio pasó a llevar su nombre. “Fue un premio muy grande, la guinda del pastel. Fue como ganar la Champions”, expresó Del Castillo.

Gracias a sus acciones, Amelia del Castillo es considerada una de las grandes pioneras del futbol femenil.

