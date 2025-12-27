Serie del Caribe 2026 Anuncia Calendario Oficial; Fechas, Horarios y Rivales de México

El pasado 18 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció el cambio de sede para la Serie del Caribe 2026. El torneo, que estaba programado para disputarse en Venezuela, finalmente se movió y ahora se jugará en Jalisco luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana, anunciaron su retiro de la sede original "debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional", de acuerdo con un comunicado de la CBPC.

Ahora, el organismo encargado de la organización de la Serie del Caribe 2026, en coordinación con el Comité Organizador Jalisco 2026, anunció el calendario oficial de la 68ª edición del torneo, mismo que se celebrará del 1 al 7 de febrero del próximo año.

¿Cuántos equipos participarán en la Serie del Caribe 2026?

Tras el cambio de sede el combinado de Venezuela no formará parte de esta edición de la Serie del Caribe. La organización del certamen determinó que "los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representativos de México: México Rojo, campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito", serán los cinco equipos que participen.

Los equipos de México se definirán una vez terminados los Playoffs de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, cuya serie final terminará, a más tardar, el 29 de enero.

Fechas, horarios y rivales de México en la Serie del Caribe 2026

Así quedaron definidos los partidos de México para la Serie del Caribe 2026:

1 de febrero : México Verde vs Puerto Rico - 1:00 pm

1 de febrero: República Dominicana vs México Rojo - 7:30 pm

2 de febrero: México Rojo vs Panamá - 7:00 pm

3 de febrero: Panamá vs México Verde - 2:00 pm

3 de febrero: México Rojo vs Puerto Rico - 7:00 pm

4 de febrero: México Verde vs México Rojo - 7:00 pm

5 de febrero: República Dominicana vs México Verde - 7:00 pm

6 de febrero: 3er lugar vs 2do lugar - 2:00 pm (Partido correspondiente a la Semifinal 1)

6 de febrero: 1er lugar vs 4to lugar - 7:00 pm (Partido correspondiente a la Semifinal 2)

7 de febrero: Ganador de la Semifinal 1 vs Ganador de la Semifinal 2 - 7:00 pm (Partido correspondiente a la Final de la Serie del Caribe 2026)

¡Anota las fechas! ⚾️🏆



Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 🇲🇽🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/eLKHjeFcGU — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 27, 2025

