Katia Itzel García es Nombrada una de las Mejores Árbitras del Mundo

El arbitraje mexicano cerrará el 2025 con una gran noticia, pues la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) nombró a la mexicana Katia Itzel García como una de las mejores árbitras del mundo. A sus 33 años de edad, la oriunda de la Ciudad de México, apareció en el ranking anual de la IFFHS como la sexta mejor silbante del planeta.

Katia Itzel García fue reconocida como la mejor árbitra de la CONCACAF a nivel mundial y como la segunda mejor del continente, sólo detrás de la brasileña Edina Alves. La mexicana obtuvo 15 puntos y se posiciona dentro del Top 10 de silbantes mujeres. Ese listado lo lidera la italiana Maria Sole Ferrieri Caput, quien se consolida como la mejor del 2025 con 97 puntos.

Katia Itzel García sigue haciendo historia

Katia Itzel García se ha consolidado como una de las mejores en el gremio arbitral de México. A sus 33 años de edad, es la primera mujer en haber pitado, como árbitra central, un partido de Liguilla. Además, fue la única mujer del mundo designada como silbante central para el pasado Mundial Sub-20 en Chile y se perfila como una de las grandes candidatas para asistir a la próxima Copa del Mundo.

García, que cuenta con el gafete FIFA desde 2019, también ha tenido actividad en la fase regular de la Liga MX, la Leagues Cup y la Copa Oro masculina, a lo largo de su trayectoria.

