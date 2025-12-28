Fallece Carles Vilarrubí, Exvicepresidente del FC Barcelona; Esto Sabemos

El futbol español ha tenido días de luto en este final de año. Aunado a los fallecimientos de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y de Amelia del Castillo, la primera mujer presidenta de un club de futbol, este domingo 28 de diciembre se ha confirmado la muerte de Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del FC Barcelona.

A través de un comunicado el Barça lamentó la muerte de Vilarrubí, quien ejerció el cargo de vicepresidente institucional del club blaugrana desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017. El ex directivo culé falleció a los 71 años de edad y de momento se desconocen las causas.

Noticia relacionada: ¿Quién Era Fernando Martín, el Entrenador del Valencia CF que Murió en Accidente en Indonesia?

El paso de Carles Vilarrubí por el FC Barcelona

Carles Vilarrubí fue vicepresidente del FC Barcelona durante los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, una época muy exitosa en la historia del equipo, pues ganaron dos veces la UEFA Champions League (2011 y 2015) y cuatro veces LaLiga.

Vilarrubí dimitió del cargo el 1 de octubre de 2017, esto debido a su desacuerdo con la decisión del club de disputar el partido de LaLiga en el Camp Nou contra la Unión Deportiva Las Palmas, en un día marcado por la actuación policial y los disturbios durante el referéndum de independencia de Cataluña.

Noticias recomendadas:

Con información de EFE

DB