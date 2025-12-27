Javier Aguirre es Nombrado Uno de los Mejores Diez Entrenadores del Mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), reconoció al director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, como uno de los diez mejores entrenadores del mundo en 2025 a nivel de selecciones. El organismo publicó su ranking anual y el estratega mexicano forma parte del Top 10.

Aguirre, que tomó el mando del Tricolor en julio de 2024, aparece en el décimo puesto del listado con 8 puntos. La IFFHS nombró al español Luis de la Fuente, DT de España, como el mejor estratega del mundo a nivel de selecciones con un puntaje de 136, superando a su compatriota Roberto Martínez, quien dirige a Portugal.

Así quedó el ranking de los mejores entrenadores del mundo a nivel de selecciones de la IFFHS

Luis de la Fuente (España) - 136 puntos - Selección de España Roberto Martínez (España) - 83 puntos - Selección de Portugal Lionel Scaloni (Argentina) - 59 puntos - Selección de Argentina Stale Solbakken (Noruega) - 48 puntos - Selección de Noruega Thomas Tuchel (Alemania) - 41 puntos - Selección de Inglaterra Didier Deschamps (Francia) - 30 puntos - Selección de Francia Walid Regragui (Marruecos) - 25 puntos - Selección de Marruecos Timur Kapadze (Uzbekistán) - 10 puntos - Selección de Uzbekistán Néstor Lorenzo (Argentina) - 10 puntos - Selección de Colombia Javier Aguirre (México) - 8 puntos - Selección de México

Los méritos de Javier Aguirre en 2025

Javier Aguirre llevó a la Selección Mexicana a conquistar dos títulos durante 2025. El estratega del Tricolor alzó los trofeos de la CONCACAF Nations League al vencer 2-1 a Panamá en la gran final y ganando el certamen por primera vez en la historia del combinado nacional.

También ganó la Copa Oro, torneo en el que se impusieron a 1-2 a Estados Unidos en el partido decisivo. Estos dos títulos pusieron a Javier Aguirre entre los diez mejores entrenadores del mundo a nivel de selecciones.

