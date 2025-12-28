En el mundo del deporte las lesiones son inevitables y en 2025 algunos futbolistas se vieron severamente afectados por esa causa. Con la gran cantidad de partidos que un jugador profesional debe disputar en la actualidad, las lesiones durante los últimos años han ido en aumento y se han convertido en un tema de conversación entre futbolistas y directivos, pues cada vez es más frecuente la cantidad de jugadores que se pierden largos períodos de actividad debido a este motivo.

Durante 2025 el mundo del futbol fue testigo de cómo varios profesionales se lastimaron de maneras terribles, al punto de que algunos de ellos no podrán jugar por lo que resta de la temporada y eso, en año mundialista, se vuelve aún más lamentable. Aquí te dejamos cinco casos de lesiones que se dieron este año, que conmocionaron a los aficionados.

Rodrigo Huescas y la lesión que lo puede dejar fuera del Mundial

En octubre, Rodrigo Huescas sufrió una de las peores lesiones para los futbolistas. El lateral derecho mexicano, que estaba teniendo un buen arranque de campaña con el FC Copenhague de Dinamarca, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha. Esta lesión requirió de cirugía y dio por terminada la presente temporada para él, poniendo en peligro su participación en la próxima Copa del Mundo. Y es que el tiempo estimado para este tipo de lesiones puede ser de hasta 10 meses. Además, el entrenador de su club reveló que Huescas "enfrenta un largo proceso de recuperación" y dejó entrever que no será capaz de jugar en el Mundial de 2026.

Jamal Musiala se lesionó en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 fue una nueva apuesta de la FIFA y aunque la afición lo recibió de buena manera, una de las grandes críticas que hubo al respecto fue por el tema de la sobrecarga de partidos para los futbolistas que venían terminando la temporada 2024/25. En ese sentido, la lesión que marcó el certamen fue la del joven alemán, Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich se fracturó el peroné izquierdo y tuvo una luxación en el tobillo. Esta lesión lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses, aunque en días recientes su club dio a conocer que la rehabilitación va por buen camino.

Kevin Mier fuera por tiempo indefinido

Durante las últimas semanas del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha. Esto lo dejo fuera de la Liguilla y de la Copa Intercontinental. De acuerdo con el comunicado del club, el guardameta colombiano estará fuera por tiempo indefinido y se prevé que no pueda jugar al menos durante los primeros meses de 2026, ya que " su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".

Jesús Orozco podría perderse el Mundial 2026

El defensa mexicano de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, sufrió una aparatosa lesión en la Liguilla. El zaguero se luxó el tobillo derecho y se reportó daño en los ligamentos, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Este proceso y los seis meses que se prevén como periodo de recuperación, podrían dejarlo fuera de la Copa del Mundo en 2026, sumándose a la posible ausencia de Rodrigo Huescas.

Sant Gimenez tuvo que ser operado

Santiago Gimenez lleva más de un mes lesionado del tobillo y no ha podido jugar. La última vez que el delantero mexicano tuvo actividad fue el pasado 28 de octubre durante un partido de la Serie A entre su club, el AC Milan, y el Atalanta. Su lesión, que en un principio no parecía tan grave, ahora requirió de cirugía y ahora el delantero de la Selección Mexicana comenzará su proceso de rehabilitación, el cual se estima de manera extraoficial, que pueda durar hasta 4 meses, por lo que podría estar de vuelta antes del Mundial, aunque con poco ritmo de juego.

