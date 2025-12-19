“Vamos con Todo”: 'Santi' Giménez Publica Mensaje Hoy luego de Cirugía

Santiago Santi Giménez, jugador del AC Milán y de la selección nacional de México, publicó un mensaje hoy en sus redes sociales, luego de la cirugía que le practicaron, donde enfatizó: "vamos con todo".

Un problema en el tobillo ha mantenido a Santi Giménez más de un mes lesionado y sin jugar, y luego de una terapia que recibió el cuerpo técnico del AC Milán optó porque se le practique una cirugía.

Mensaje de Santi Giménez

Santi Giménez apareció por última vez este año en las canchas como parte de la alineación del AC Milán el pasado 28 de octubre, durante un partido de la Serie A contra el Atalanta.

Luego de la cirugía que le practicaron, Santiago Giménez publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para reconocer el apoyo de su familia.

Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!

Ahora, Santi Giménez debe recuperarse para estar listo de cara al Mundial de la FIFA 2026, cuyo partido inaugural será en la Ciudad de México en junio próximo.

Si se encuentra listo, Santi Gimenez será convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, cuando México se enfrentará a Portugal y Bélgica.

