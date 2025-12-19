Revisa Si Aplica para Ti: Estas Credenciales del INE No Pierden Vigencia Si Vencen en 2025

Si tu credencial del INE tiene fecha de vigencia 2025, esta información te interesa; en N+, te explicamos si tu identificación emitida por el Instituto Electoral Nacional seguirá siendo válida en 2026 y en qué casos aplica.

En 2026, habrá elecciones en México y para ejercer tu derecho al voto, debes tener vigente tu credencial del INE, pero no te preocupes si la tuya vence el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué credenciales del INE vencidas puedes usar en 2026?

Resulta que el INE informó que las credenciales del INE con fecha de vigencia del 31 de diciembre de 2025 seguirán siendo válidas en 2026, para así garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en las elecciones que se realizarán en Coahuila.

En 2026, Coahuila tendrá elecciones para renovar su Congreso.

En total, 94 mil 705 credenciales del INE, de ciudadanos de Coahuila, perderán vigencia el último día de 2025; sin embargo, seguirán siendo válidas para la elección de 2026.

Datos de las elecciones 2026 en Coahuila

Las elecciones en Coahuila se realizarán el 7 de junio de 2026.

Los ciudadanos votarán para renovar el Congreso de Coahuila, conformado por 13 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Para dicha jornada electoral, habrá urnas electrónicas para que los ciudadanos emitan su voto.

También, las personas con alguna discapacidad o con imposibilidad de acudir a una casilla electoral podrán emitir si voto de forma anticipada.

Los ciudadanos nacidos en julio y agosto podrán participar como funcionarios de casilla.

