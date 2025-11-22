Citas INE: ¿Cómo Tramitar o Renovar tu Credencial Antes de que Termine 2025?

Faltan cinco semanas para que termine el año y seguramente tienes más de un trámite pendiente. Entre estos procesos tediosos y poco queridos está el de sacar cita en el INE para renovar o tramitar tu credencial de elector. En N+ te decimos cómo obtenerla antes de que termine el 2025 y los requisitos.

Y es que como te hemos dado a conocer, en días pasados incrementó la búsqueda de citas para la licencia permanente en Ciudad de México, hasta que se dio a conocer que se ampliaría el plazo durante todo el 2026. Otro de los trámites que ha llamado la atención, de cara al cierre del año, es el de la CURP biométrica.

Video: INE Anuncia Cambios a Credencial de Elector: ¿Qué Nuevos Elementos Tendrá?

¿Cómo sacar cita para tramitar INE?

Debes saber que hay dos modalidades para renovar o tramitar por primera vez tu INE, más una tercera opción que no requiere de cita pero sí de paciencia.

La primera alternativa es reservar tu lugar en línea. A través de este enlace podrás conseguir un espacio con un horario fijo en el que te atenderán sin esperar. Para obtenerlo solo debes de llenar los datos que te solicitan como nombre, apellidos, CURP, entidad de nacimiento, fecha de nacimiento y sexo.

La segunda opción que tienes para generar una cita en el INE es llamar al número: 800 433 2000.

Como tercera opción, en caso de que no puedas agendar cita o la hayas perdido, puedes acudir directamente para que te asignen un turno, aunque debes tomar en cuenta que hay disponibilidad sujeta a cada módulo y que tienes que llevar tiempo, porque posiblemente te toque esperar.

Puedes ubicar tu módulo en el siguiente link: https://ubicatumodulo.ine.mx/.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar mi INE en 2025?

Documento de nacionalidad

Acta de nacimiento o Carta de Naturalización

Identificación con fotografía

Para tramitar tu Credencial para Votar, puedes presentar uno de los siguientes documentos oficiales con fotografía. Asegúrate de que esté vigente, legible y en buen estado:

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Pasaporte vigente

Cédula profesional

Licencia o permiso de conducir vigente

Credenciales laborales

Credenciales de derechohabientes

Comprobante de domicilio

Predial

Luz

Agua

Teléfono

Señal de televisión

Gas

Estados de cuenta bancarios y departamentales

Estado de crédito hipotecario

Del sistema de ahorro para el retiro

Copia certificada de escrituras de propiedad inmobiliaria

Contrato de arrendamiento (debes llevar también el recibo de pago)

Contrato de servicio público (por ejemplo, agua potable)

Constancia de número oficial

Certificado de inscripción al Registro Público de la Propiedad

Te recordamos que luego de que aprueben tu solicitud de la credencial del INE, pasarán alrededor de 10 días para que te entreguen el documento. También toma en cuenta que las asignaciones de citas no son con fecha inmediata, por lo que puedes tardar unos días en acudir al trámite.

Por ello, si quieres tener tu identificación antes de que termine 2025, te recomendamos agendar tu cita antes de que inicie diciembre o lo más pronto posible.

Historias recomendadas:

Órbita del Cometa 3I/ATLAS Confirma de Dónde Salió; Solo se Han Descubierto Tres de su Tipo

¿El Lunes 24 de Noviembre es Feriado? Esto Pasará en Escuelas de Primaria y Secundaria de México



DMZ