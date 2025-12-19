De Vendedor de Fruta a Millonario: Héroe de Sídney Recibe un Donativo que le Cambia la Vida

Ahmed al Ahmed recibió un donativo que le cambió la vida; se trata del ciudadano sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado contra la comunidad judía en Sídney, Australia.

En un hospital del sur de la ciudad, donde se recupera de heridas de bala, el llamado héroe de Sídney recibió un donativo de 2.5 millones de dólares australianos (2.1 millones de dólares estadounidenses).

Creador de contenido le entrega cheque

Un video compartido en redes sociales hoy, 19 de diciembre de 2025, mostró el momento en que el hombre recibió el cheque de manos del creador de contenido Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en internet.

"¿Me lo merezco?", preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44 mil personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.

Ahmed, propietario de una frutería

Ahmed es padre de dos hijos y propietario de una frutería; el pasado domingo, se escondió detrás de unos vehículos y sorprendió a uno de los atacantes.

Forcejeó con el sujeto hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra un grupo que celebraba la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas de Australia.

En total, 16 personas murieron en el atentado, entre ellas una niña de 10 años, un superviviente del holocausto y el hombre desarmado por Ahmed.

Acciones desinteresadas y heroicas

Los organizadores de la recolecta de donaciones destacaron las acciones de Ahmed y las calificaron como “innegablemente heroicas”.

En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, pero ambos murieron en el intento.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, destacó esta semana las acciones heroicas de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed al hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".

Con información de EFE.

