Globe Soccer Awards 2025: Lista Completa de Ganadores

Este domingo 28 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Globe Soccer Awards en los Emiratos Árabes Unidos. Los últimos premios del año en el ámbito futbolístico reconocieron a lo mejor del 2025 en una gala que tuvo como ganadores, entre otros, a jugadores como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Los Globe Soccer Awards premiaron diversas categorías, como mejor jugadora y mejor jugador, mejor club y mejor entrenador. Aquí te dejamos la lista completa de los premios que se entregaron y sus respectivos ganadores.

Ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

Mejor Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)

Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Mejor creador de contenido: Bilal Halal

Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

Mejor branding: Los Angeles Football Club

Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

Mejor Selección: Portugal

Superación Deportiva: Paul Pogba

Premio Maradona: Lamine Yamal

Premio al Deporte Global: Novak Djokovic

