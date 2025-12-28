Globe Soccer Awards 2025: Lista Completa de Ganadores
Se llevó a cabo la ceremonia de premiación en la que futbolistas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Ousmane Dembélé, fueron galardonados
Este domingo 28 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Globe Soccer Awards en los Emiratos Árabes Unidos. Los últimos premios del año en el ámbito futbolístico reconocieron a lo mejor del 2025 en una gala que tuvo como ganadores, entre otros, a jugadores como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.
Los Globe Soccer Awards premiaron diversas categorías, como mejor jugadora y mejor jugador, mejor club y mejor entrenador. Aquí te dejamos la lista completa de los premios que se entregaron y sus respectivos ganadores.
Ganadores de los Globe Soccer Awards 2025
- Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)
- Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Mejor club masculino: PSG
- Mejor club femenino: Barcelona
- Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
- Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)
- Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
- Mejor Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)
- Mejor agente: Jorge Mendes
- Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
- Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
- Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo
- Mejor creador de contenido: Bilal Halal
- Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
- Mejor branding: Los Angeles Football Club
- Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi
- Mejor Selección: Portugal
- Superación Deportiva: Paul Pogba
- Premio Maradona: Lamine Yamal
- Premio al Deporte Global: Novak Djokovic
