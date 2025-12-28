Inicio Deportes Globe Soccer Awards 2025: Lista Completa de Ganadores

Globe Soccer Awards 2025: Lista Completa de Ganadores

Se llevó a cabo la ceremonia de premiación en la que futbolistas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Ousmane Dembélé, fueron galardonados

Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, fue uno de los galardonados. Foto: Reuters

Este domingo 28 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Globe Soccer Awards en los Emiratos Árabes Unidos. Los últimos premios del año en el ámbito futbolístico reconocieron a lo mejor del 2025 en una gala que tuvo como ganadores, entre otros, a jugadores como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Los Globe Soccer Awards premiaron diversas categorías, como mejor jugadora y mejor jugador, mejor club y mejor entrenador. Aquí te dejamos la lista completa de los premios que se entregaron y sus respectivos ganadores.

Ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

  • Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)
  • Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Mejor club masculino: PSG
  • Mejor club femenino: Barcelona
  • Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
  • Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)
  • Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
  • Mejor Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)
  • Mejor agente: Jorge Mendes
  • Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
  • Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
  • Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo
  • Mejor creador de contenido: Bilal Halal
  • Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
  • Mejor branding: Los Angeles Football Club
  • Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi
  • Mejor Selección: Portugal
  • Superación Deportiva: Paul Pogba
  • Premio Maradona: Lamine Yamal
  • Premio al Deporte Global: Novak Djokovic

