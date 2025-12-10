Sheinbaum, en el Top 5 de las Mujeres Más Poderosas del Mundo 2025, según Forbes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apareció en la lista “Forbes Power Women 2025”, en el Top 5 de las mujeres más poderosas del mundo.

La presidenta Sheinbaum aparece en la lista, junto con otras mujeres destacadas, por su ejemplo de resiliencia en tiempos turbulentos.

La deslocalización coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (n.° 5), en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte.

Forbes explicó que la 22.ª lista anual de las Mujeres Más Poderosas del Mundo se determinó con base en cuatro métricas principales:

Dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia.

Mientras que para los líderes políticos, se consideró el Producto Interno Bruto (PIB)y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales.

Top 5 de las Mujeres Más Poderosas del Mundo

Así quedó el Top 5 de las Mujeres Más Poderosas del Mundo, de acuerdo con la lista de Forbes.

Rango Nombre Título Organización Categoría Ubicación 1 Ursula Von Der Leyen Presidenta de la Comisión Europea Unión Europea Política y políticas públicas Bélgica 2 Christine Lagarde Presidenta Banco Central Europeo Política y políticas públicas

Alemania 3 Sanae Takaichi Primer Ministro Japón Política y políticas públicas Japón 4 Giorgia Meloni Primer Ministro Italia Política y políticas públicas Italia 5 Claudia Sheinbaum Presidenta México Política y políticas públicas México

