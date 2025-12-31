Roberto Carlos Fue Llevado de Emergencia a Un Hospital: ¿Qué le Pasó?

El exfutbolista Roberto Carlos fue llevado de emergencia a un hospital hoy, 31 de diciembre de 2025, en N+ te compartimos el motivo de una intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Cuando le realizaban una evaluación médica en una de sus piernas, donde padece una trombos, le detectaron una alteración en el funcionamiento del corazón, lo que derivó en una intervención inmediata.

Los médicos determinaron que en las próximas 48 horas permanecerá en observación para ver la evolución de su salud como parte del protocolo de revisión.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

El actual embajador del Real Madrid se encuentra estable y fuera de peligro, sin embargo, continúa en revisión médica para ver su estado de salud en las próximas horas.

Actualmente tiene 52 años y es considerado uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del futbol. Fue campeón del mundo en 2002 con la Selección de Brasil, además de conquistar dos Copas América y una Copa Confederaciones. A nivel de clubes, levantó tres Champions League, cuatro Ligas de España y dos Copas Intercontinentales con el Real Madrid, entre otros títulos, incluyendo campeonatos estatales en Brasil.

