¿Por Qué Hace Mucho Frío Hoy? Así Está el Pronóstico del Clima

En este último día del año se han registrado temperaturas muy bajas en varias partes del país, en N+ te compartimos por qué hace frío hoy, 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en México hay varios fenómenos climáticos a la vez que ocasionan las bajas temperaturas.

Video: Clima en México del 31 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Nublados y Lluvias

Considera que en lugares como Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C y posibilidad de heladas en la madrugada del día jueves 1 de enero de 2026.

¿Qué fenómenos provocan el frío?

El principal factor es el Frente Frío número 25, acompañado por una masa de aire ártico, que avanza sobre el territorio nacional. Esta interacción genera un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de lluvias de distinta intensidad y un evento de Norte con rachas de viento fuertes a intensas.

Las condiciones actuales mantienen la posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, debido a la persistencia del aire ártico.

