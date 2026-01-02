Julián Araujo Tiene Nuevo Equipo en Europa ¿Dónde Jugará el Mexicano en 2026?

Julián Araujo no terminará la temporada con el AFC Bournemouth de la Premier League, pues este viernes 2 de enero se ha confirmado que se va del conjunto inglés para unirse a un club histórico en Europa. El lateral derecho mexicano se une al Celtic FC de Escocia, en calidad de préstamo por lo que resta de la campaña.

Noticia recomendada: Rodrigo Dourado Es el Nuevo Refuerzo de las Águilas del América para Clausura 2026: ¿Quién Es?

El nuevo club del futbolista mexicano ganó la UEFA Champions League en 1967 y es el máximo ganador en la historia del futbol escocés con 55 títulos de liga, el más reciente obtenido en la temporada anterior. En ese sentido, el Celtic FC es vigente tetracampeón de su liga local.

Sobre su llegada al club escocés, Araujo aseguró estar contento y afirmó que llega a un equipo de primer nivel. "Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar y trabajar duro con los demás jugadores para que nuestra afición tenga éxito", mencionó en entrevista para el sitio web del Celtic FC.

Conozco las exigencias de un club como el Celtic y estoy preparado para ellas

¿Cuándo podría debutar Julián Araujo con el Celtic?

Julián Araujo, 16 veces seleccionado nacional de México, podría hacer su debut este mismo sábado 3 de enero. Celtic FC se medirá al Rangers en el derbi de Glasgow y el mexicano podría ser tomado en cuenta.

"Antes de ese partido, se anunció hoy temprano (viernes 2 de enero) que el defensor de 24 años, Julián Araujo, se ha unido a los Hoops en préstamo desde Bournemouth hasta el final de la temporada, y Wilfried Nancy (DT del equipo) dice que podría participar en el partido de mañana en Paradise", se lee en el comunicado oficial del club con respecto al duelo contra Rangers.

Video: Selección Mexicana Hace Oficial que Partido de Inauguración del Estadio Banorte Será ante Portugal

Julián Araujo con la mira en el Mundial 2026

Julián Araujo podría ser uno de los laterales derechos que asistan al Mundial de 2026 con la Selección Mexicana. El futbolista de 24 años de edad ha tenido muy poca actividad en la presente temporada y estuvo lesionado durante el primer semestre de 2025.

Sin embargo, su llegada al Celtic podría abrirle la puerta para pelear por un puesto con Javier Aguirre, pues actualmente el que se suponía sería titular, Rodrigo Huescas, afronta una lesión que muy probablemente le impida asistir a la Copa del Mundo de este año.

Noticias recomendadas:

DB