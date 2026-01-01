  Fernando Mendoza, mariscal de campo de la Universidad de Indiana. Foto: Reuters

Fernando Mendoza se ha vuelto viral en redes sociales por ser un deportista que ha llevado al equipo de futbol de la Universidad de Indiana ha obtener logros que no se esperaban, sin embargo, el atleta no podría haberlo logrado sin el apoyo de su familia y en especial de su madre, quien lucha contra una grave enfermedad.

Video relacionado: Esclerosis Múltiple: Más de 20 Mil Personas Viven con la Enfermedad en México

Indiana da paliza a Alabama en el Rose Bowl 2026

En su primer partido como el equipo número 1 del país, Indiana dominó al número 9 Alabama por un marcador de 38-3 en el Rose Bowl para avanzar a las semifinales del College Football Playoff.

Indiana se enfrentará ahora al número Oregon que está en la posición número 5 en la tabla general.

Indiana mantuvo su poderío y fue evidente cuando anotó un touchdown en una carrera de 18 yardas de Roman Hemby para tomar una ventaja de 38-3.

¿Quién es Elsa Mendoza la mamá de Fernando Mendoza?

Lo que hay que saber sobre la madre de Fernando Mendoza, mariscal de campo de Indiana, quien lucha contra una enfermedad grave.

Elsa Mendoza es la madre de Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, quien lidera el equipo de futbol americano de Indiana en el Rose Bowl contra Alabama el día de Año Nuevo de 2026. Sufre de esclerosis múltiple, una afección que daña el sistema nervioso central, y usa silla de ruedas.

Fernando y Alberto Mendoza, hermanos y mariscales de campo de la Universidad de Indiana, recaudan fondos para combatir la enfermedad.

Elsa Mendoza, quien jugó tenis en la Universidad de Miami, fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace unos 18 años y su enfermedad se agravó hace unos cinco años, cuando le diagnosticaron Covid-19.

La madre de Fernando Mendoza escribió una carta en The Players' Tribune que se publicó la semana previa a la entrega del Trofeo Heisman. Esto dice el conmovedor texto:

Eres mi compañero de equipo en el fondo. He tenido la suerte de saberlo desde hace mucho más tiempo que la mayoría de la gente, y no solo porque soy tu madre, sino porque siento que fui tu primera compañera de equipo.

El 13 de diciembre de 2025, Fernando Mendoza agradeció a su madre durante la ceremonia del Trofeo Heisman y le rindió homenaje.

Mami, este trofeo es tanto tuyo como mío. Siempre has sido mi mayor fan. Eres mi vida. Eres mi razón de ser. Siempre has sido mi mayor apoyo. Tus sacrificios, tu valentía, tu amor, mi primer manual, mi manual que llevaré conmigo toda la vida.

El mariscal de campo de India mencionó al respecto:

Me enseñaste que la tenacidad no tiene por qué ser ruidosa. Puede ser silenciosa y fuerte. Es elegir la esperanza. Es creer en ti mismo cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo. Juntos, tú y yo estamos reescribiendo lo que la gente cree que es posible. Te amo

¿De dónde es originario Fernando Mendoza?

Fernando Mendoza nació en Boston y creció en Miami. Sus abuelos eran cubanos y emigraron a Miami.

Fernando y Alberto Mendoza son hermanos y mariscales de campo del equipo de futbol americano de Indiana. Fernando es el titular de los Hoosiers y Alberto su principal suplente. Fernando es mayor que Alberto.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI