Primer Partido Universitario de Futbol Americano Llega a Wembley

Kansas Football hará historia al disputar el primer partido de futbol americano universitario en el Estadio Wembley de Londres. Los Jayhawks se enfrentarán a Arizona State el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Union Jack Classic, marcando un hito internacional para el programa y para la Conferencia Big 12.

El partido será considerado como local para Kansas, aunque el equipo continuará disputando seis encuentros en su estadio habitual, el David Booth Kansas Memorial Stadium, que tendrá capacidad reducida debido a obras de construcción en el lado este. Esta combinación permitirá a los fanáticos disfrutar de juegos en casa mientras también presencian al equipo en un evento internacional único.

El entrenador Lance Leipold destacó que el viaje a Londres representa una experiencia sin precedentes para los jugadores y un paso importante en el crecimiento global del futbol americano universitario. Asimismo, Travis Goff, director de atletismo de Kansas, señaló que esta oportunidad refleja la evolución del programa y ofrecerá a estudiantes-atletas y fanáticos una experiencia histórica.

El Union Jack Classic será el tercer partido de la Big 12 en Europa en dos temporadas, luego del debut de Iowa State y Kansas State en Dublín en 2025. La liga busca fortalecer su presencia internacional, crear oportunidades para los jugadores y expandir su marca global, según destacó el comisionado Brett Yormark.

Los boletos para el evento estarán disponibles primero para los diferentes niveles de membresía de Kansas del 6 al 15 de octubre, mientras que la venta general se abrirá el 9 de octubre. La organización promete una experiencia memorable para aficionados y socios internacionales, consolidando al Union Jack Classic como un escaparate global del futbol americano universitario.

