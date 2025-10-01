Gaël Monfils Anuncia su Retiro del Tenis Profesional

Este miércoles 1 de octubre mediante un emotivo video, a los 39 años, el francés Gaël Monfils confirmó que pondrá fin a su carrera profesional al cierre de la temporada 2026. Conocido por su estilo espectacular que lo convirtió en uno de los jugadores más carismáticos del circuito, el parisino se despide tras más de dos décadas en el tenis.

Monfils, actualmente número 55 del mundo, aseguró sentirse en paz con la decisión. Reconoció que, aunque nunca levantó un título de Grand Slam, no tiene remordimientos, pues considera que su paso por el deporte le dejó momentos únicos y una trayectoria que lo consolidó como uno de los grandes animadores del tenis moderno.

¿Cuántos títulos ganó en su carrera Gaël Monfils?

A lo largo de su carrera conquistó 13 títulos ATP y alcanzó un total de 22 finales. Sus mejores actuaciones en 'majors' llegaron en Roland Garros 2008 y en el US Open 2016, donde alcanzó las semifinales.

I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

El francés también destacó el privilegio de haber competido en lo que muchos llaman la “edad dorada del tenis”, enfrentándose de manera constante a figuras históricas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

