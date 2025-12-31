El 2025 estuvo repleto de eventos únicos para los aficionados a la astronomía, desde el paso de un cometa interestelar hasta un eclipse total de Luna y las auroras boreales. Estos fueron los 8 principales fenómenos astronómicos del año.

1.- Eclipse total de Luna

El primer gran evento astronómico del 2025 fue el eclipse total de Luna, que llegó el 13 de marzo. Durante este fenómeno, la Tierra se ubica entre la Luna y el Sol, lo que proyecta la sombra del planeta sobre el satélite.

El próximo eclipse total de Luna será el 3 de marzo del 2026. Foto: Pexels

Como solo la luz roja es capaz de pasar por los extremos del planeta, la Luna se ilumina de su característico color rojo. El próximo eclipse total de Luna visible desde México será el próximo 3 de marzo de 2026.

2.- Máxima elongación de Mercurio

El pasado 12 de abril, Mercurio se ubicó en su punto de máxima elongación respecto al Sol. Esto significa que el planeta se posicionó en el punto más lejano a nuestra estrella en el cielo, lo que permitió admirarle mejor que nunca, poco antes del amanecer.

3.- Lluvia de estrellas Perseidas

Para muchos aficionados de la astronomía, la lluvia de estrellas Perseidas es uno de los eventos astronómicos más importantes del año. El pasado 12 de agosto las llamadas Lágrimas de San Lorenzo fueron visibles desde varios puntos del planeta.

La lluvia de estrellas Perseidas asombró a los aficionados a la astronomía. Foto: Pexels

Esta lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra pasa por los restos de la cola del cometa Swift–Tuttle. Aunque no siempre ocurre en condiciones meteorológicas óptimas, se le considera la lluvia de estrellas más importante del año, al irradiar hasta 100 centellas por hora desde la constelación de Perseo.

4.- Saturno en oposición

El pasado 21 de septiembre Saturno estuvo en oposición al Sol. Esto significa que la Tierra se alineó entre el Sol y el planeta de los anillos, lo que permitió admirarle mientras era completamente iluminado por nuestra estrella.

Saturno visto por la sonda Cassini en 2004. Foto: NASA

Se trató de la mejor oportunidad del año para admirar a Saturno. La próxima vez que el planeta estará en oposición será el próximo 4 de octubre del 2026.

5.- Lluvia de estrellas Oriónidas

Hacia el otoño llegó la lluvia de estrellas Oriónidas. El pasado 21 de octubre, cientos de aficionados apreciaron la lluvia de meteoros que se distingue por irradiar desde la constelación de Orión con hasta 23 centellas por hora.

6.- Aurora boreal de nuevo en México

Durante noviembre, el Sol impresionó al mundo con una serie de llamaradas que provocaron sendas tormentas geomagnéticas en la Tierra. Las tormentas provocadas por el viento solar fueron tan fuertes que se repitió el fenómeno de la aurora boreal en México y varios países por aun por debajo del Trópico de Cáncer.

Aurora boreal captada desde Mexicali, Baja California. Foto: Cuartoscuro

El principal día de avistamiento fue durante la madrugada del 12 de noviembre. Aquella aurora boreal se apreció en zonas de Nuevo León, Sonora y Baja California.

7.- El gran ciclo de superlunas

Durante los últimos tres meses del año tuvimos tres superlunas. Este fenómeno ocurre cuando la Luna llega al perigeo, el punto de mayor proximidad con la Tierra.

Este 2025, tuvimos tres superlunas en octubre, noviembre y diciembre. Foto: Pexels

La próxima superluna, la última del actual ciclo, ocurrirá en enero del 2026. La siguiente ocasión para tener tan cerca a nuestro satélite llegará en noviembre del próximo año.

8.- La visita del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS no es visible a simple vista desde la Tierra, pero fue, sin duda alguna, el mayor evento astronómico del año. Este visitante interestelar fue descubierto por el sistema ATLAS de la NASA, encargado de detectar a posibles objetos peligrosos, y desde entonces fascinó a científicos y aficionados de la astronomía.

Cometa 3I/ATLAS será visible hasta marzo del 2026. Foto: Gemini South

El pasado 19 de diciembre, el cometa nacido en otro sistema solar se ubicó en su punto más cercano al Sol, pero será visible antes del amanecer con binoculares o telescopio hasta marzo del 2026.

