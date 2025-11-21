Trump Afirma que Zohran Mamdani Hará ‘un Gran Trabajo’ como Alcalde de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 21 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, a quien previamente calificó como “un poco distinto”.

El alcalde electo y el presidente ofrecieron una conferencia conjunta desde el Despacho Oval, donde abordaron los puntos que tienen en común. Donald Trump elogió a Mamdani y dijo que “está muy confiado de que hará un gran trabajo”.

Zohran Mamdani declaró que los votantes de Trump también están de acuerdo con él en abatir los enormes costos de vida y en terminar las “guerras infinitas” fuera de Estados Unidos.

Donald Trump, por su parte, desestimó las descalificaciones que dirigió en anteriores ocasiones al demócrata y añadió que sus puntos de vista podían cambiar con el tiempo.

Antes de su reunión en el Despacho Oval, el republicano dijo en entrevista con Fox Radio que preveía que el encuentro fuera “cordial”, a pesar de las diferencias y desencuentros públicos que han tenido en los últimos meses. Donald Trump ha tildado de “comunista” a Mamdani en varias ocasiones.

"Él es un poco distinto. Le doy mucho crédito por su campaña. Tuvo una campaña exitosa, y todos sabemos que las campañas electorales no son fáciles, pero creo que nos llevaremos bien.

Además, el mandatario nacido en Queens agregó que ambos buscan lo mismo; “queremos fortalecer Nueva York. Y, ya saben, tenemos filosofías muy diferentes. Pero les mantendré informados".

Reunión, relación entre NY y la Casa Blanca: Mamdani

Cabe señalar que Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero, dijo ayer que la reunión "no gira en torno a una relación con un individuo", sino a una "relación entre la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca".

Y dijo que quería hablar “con franqueza” al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida.

Mamdani ganó holgadamente la elección para alcalde de Nueva York el pasado 4 de noviembre después de una controvertida campaña donde fue criticado por los republicanos y aun por demócratas más moderados. Su principal contrincante fue Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York que se presentó como candidato independiente tras perder las primarias contra Mamdani.

Donald Trump, por su parte, amenazó con retirar fondos federales a Nueva York en caso de que ganara Mamdani, a quien llamó “comunista” y acusó de ser antisemita. Después de que el candidato fuese declarado virtual ganador, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social donde aseguró que la comunidad judía de Nueva York había cometido un error al votar por él.

Trump y Mamdani dicen tener puntos en común

Tras la conversación que tuvieron en el Despacho Oval, Donald Trump y Zohran Mamdani dieron una conferencia conjunta desde el mismo salón de la Casa Blanca. El presidente se mostró cordial con el alcalde electo y aseguró que estaba confiado en que haría un gran trabajo.

Me siento muy confiado de que hará un gran trabajo y sorprenderá a cierta gente conservadora.

Cuando se le preguntó sobre las veces en que calificó como “comunista” al alcalde demócrata, Donald Trump dijo que todas las personas cambian de opinión y que no tenían que estar de acuerdo en todo. “Te puedo decir que algunas de mis ideas han cambiado”, agregó el presidente.

Por su parte, Zohran Mamdani dijo que apreciaba la reunión con el presidente y aseguró que discutieron sobre “la necesidadad de llevar asequibilidad a los neoyorkinos”. Mamdani también dijo que nsus opiniones divergentes no les impedían colaborar:

Creo que Trump y yo tenemos muy claras nuestras posiciones.

El político demócrata también dijo que él y el presidente “tenían propósitos en común” y añadió que su conversación versó sobre temas prácticos: “nos enfocamos en el costo de vida”.

Finalmente, Donald Trump dijo que tenía puntos en común con un ala del partido demócrata, sobre todo en lo concerniente a los costos de vida y el bienestar:

Muchos votantes de Bernie Sanders votaron por mí.

Con información de N+ y EFE.

