EUA Reconoce Esfuerzo de México contra Cárteles; Trump Considera "Medidas Adicionales"

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dio una conferencia de prensa hoy, 20 de noviembre de 2025, en la que habló sobre los efectos del cierre de Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) en la educación y la guerra contra el narcotráfico, entre otros temas.

Cuestionada sobre la guerra contra los cárteles del narcotráfico mexicanos, Karoline Leavitt mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza tomar medidas adicionales contra los grupos criminales.

Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga.

La vocera de la Casa Blanca agregó que ahora, el presidente Trump “está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto, ha hablado de ello y es una promesa que hizo al pueblo estadounidense”.

Karoline Leavitt apuntó que el “equipo de Seguridad Nacional está discutiendo estas opciones constantemente” y subrayó que “durante la campaña electoral, el presidente prometió enfrentarse a los cárteles, ha tomado medidas sin precedentes para hacerlo y ha dejado sobre la mesa opciones adicionales a su disposición”.

Casa Blanca reconoce trabajo de México contra los cárteles de la droga

Leavitt reconoció la labor del Gobierno de México contra el narcotráfico y destacó que han visto "avances históricos" por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración, "en lo que respecta a la lucha contra los cárteles”.

