“No Lo Vamos a Pedir”: Sheinbaum Descarta de nuevo Posible Intervención de EUA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó hoy, 18 de noviembre de 2025, que México no pedirá la intervención de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en nuestro país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria mexicana se refirió a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y la posterior aclaración de su secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump declaró que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y dijo que no descarta un ataque contra los cárteles de las drogas en tierras mexicanas.

Pero horas después, la Embajada de Estados Unidos publicó un mensaje de Rubio en el que aclaró que no habrá acciones, a menos que México lo pida.

Sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir, y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero.

Así lo dijo Sheinbaum Pardo en su tradicional encuentro con los medios en Palacio Nacional, donde enfatizó que no ocurrirá una intervención estadounidense.

Colaboración sin subordinación

Como lo ha señalado en diversas ocasiones, la presidenta de México indicó que el acuerdo con el Gobierno estadounidense se basa en la colaboración y coordinación, pero con puntos claros sobre el respeto a la soberanía y la territorialidad; “hay coordinación sin subordinación”.

Sheinbaum Pardo también recordó que Trump le ha ofrecido varias veces una intervención militar de su Gobierno en México para combatir a los grupos delictivos, pero ella siempre ha rechazado la oferta.

Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero.

“Hay colaboración y coordinación pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, sostuvo.

