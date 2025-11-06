La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló hoy, 6 de noviembre de 2025, que no habrá una intervención de Estados Unidos en México “sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo”.

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, enfatizó que los mexicanos no quieren ni intervención ni injerencismo.

No va a haber intervención de los Estados Unidos, no va a haber sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención; porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo.

Diálogo con Estados Unidos

La mandataria nacional además reiteró que se ha privilegiado el diálogo y hay un marco de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, “que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo y la intervención, sino la colaboración y la colaboración”.

Agregó que México es un país libre, independiente y soberano, “y así debe ser”.

Luego de la polémica por el tema, Sheinbaum Pardo indicó que los principios con los que se negocia con cualquier Gobierno extranjero parten siempre de la no intervención.

Después de enfatizar que a quien representa es al pueblo de México, manifestó que si llegara a haber una amenaza real de intervención, y no supuestas filtraciones de medios internacionales, “tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio”.

¿EU planea intervención en México?

Desde principios de semana, la titular del Ejecutivo descartó el envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano, en el marco de las acciones de Estados Unidos contra los cárteles de las drogas.

Así lo indicó al ser cuestionada por un reportaje de la cadena NBC que señaló que el Gobierno de Donald Trump supuestamente estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes del narcotráfico en México.

“No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado, y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los Estados”, dijo el pasado 4 de noviembre.

Con información de N+.

