Trump, Satisfecho con Coordinación que Ofrece Sheinbaum: Casa Blanca

Este martes 4 de noviembre de 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, también recordó que siguen presionado a México para que haga "más" en la lucha contras los cárteles.

En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él (Trump) la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración Trump.

Así lo declaró Leavitt al ser cuestionada por la opinión del Gobierno sobre el trabajo de la mandataria mexicana con respecto a los cárteles de las drogas.

"Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos", puntualizó.

¿Misiones en territorio mexicano?

La funcionaria estadounidense respondió a las preguntas sobre la información de la cadena NBC, de que presuntamente Trump estaba planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, como parte de su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Según funcionarios gubernamentales citados por la cadena, esa misión involucraría drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles, pero no tendría como objetivo socavar al Gobierno de la presidenta.

Leavitt dijo sobre ello: "No es algo que yo confirmaría desde esta tribuna, si estuviera ocurriendo, así que no voy a hacer comentarios al respecto".

“Eso no va a ocurrir”

Por su parte, esta misma mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que ese supuesto plan “no va a ocurrir".

"No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio). Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento", comentó en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria afirmó que el estadounidense le ha ofrecido enviar tropas para luchar contra la delincuencia y que ella siempre se ha negado.

Por otra parte, Leavitt también condenó "la violencia política", al hablar del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Con información de EFE.

