Trump Dice no Estar Contento con México por Narco y que Haría "Lo Necesario" Para Frenarlo

El presidente Donald Trump evadió responder directamente si planea lanzar ataques contra México para combatir el tráfico de drogas, aunque manifestó que estaría dispuesto a tomar cualquier medida necesaria y que se sentiría orgulloso de ejecutar acciones contundentes.

Cuando fue cuestionado sobre si acabaría con lo que denominó fábricas de fentanilo y cocaína, Trump respondió de manera ambigua.

Estaría orgulloso de hacerlo. Personalmente, no dije que lo haría, pero estaría orgulloso porque salvaríamos millones. No respondería a esa pregunta

Trump afirmó que su administración conoce con precisión las rutas del narcotráfico y las ubicaciones de quienes identifica como líderes de organizaciones criminales. El presidente aseguró que el gobierno estadounidense tiene información detallada sobre las direcciones y residencias de todos los capos del narcotráfico.

El mandatario expresó abiertamente su descontento con México, por lo que considera el origen del problema de drogas en Estados Unidos. Trump afirmó haber visto las manifestaciones en la Ciudad de México durante el fin de semana y sostuvo haber observado "grandes problemas" en la capital mexicana.

Gran parte de esto viene de México, así que déjenme decirlo de esta manera: no estoy contento con México

El presidente estadounidense vinculó el tráfico de drogas con lo que describió como cientos de miles de muertes anuales en Estados Unidos, aunque no proporcionó fuentes o datos oficiales que respalden esta cifra específica. Trump también mencionó el impacto en familias estadounidenses afectadas por las sustancias ilícitas.

Además, sostuvo que su administración ha logrado cerrar rutas marítimas por las cuales ingresaban drogas a Estados Unidos y sugirió que podría implementar medidas similares en rutas terrestres. El presidente indicó que ha sostenido conversaciones con autoridades mexicanas sobre el tema del narcotráfico.

Respecto a posibles acciones futuras, Trump mencionó que podría acudir al Congreso estadounidense para solicitar apoyo bipartidista, incluyendo tanto a demócratas como a republicanos, para implementar medidas contra el tráfico de drogas. Sin embargo, el mandatario mantuvo la ambigüedad sobre planes específicos de operaciones en territorio mexicano.

