Hay 19 Detenidos tras Marcha de Generación Z: Descartan Manifestantes Lesionados o Desaparecidos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este lunes 17 de noviembre de 2025 que hay 19 personas detenidas luego de la violencia que se desató el fin de semana durante la marcha de la Generación Z.

En conferencia de prensa, también aseguró que no hay información de que haya manifestantes hospitalizados ni desaparecidos.

No hay manifestantes hospitalizados que tengamos información y tampoco desaparecidos. Jamás daré una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública, no hay detenciones arbitrarias, las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos y por lo tanto tenemos hoy 19 personas detenidas.

Además, dijo que los hechos del sábado pasado causaron lesiones a un centenar de policías, quienes por dos horas resistieron “los golpes de quienes estuvieron con expresiones violentas”.

Personas detenidas por hechos violentos

Sobre las personas detenidas, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que 29 personas fueron aprehendidas en flagrancia y trasladadas al Ministerio Público.

De ellas se retuvo en total a 19 por diversos delitos: 18 adultos y un adolescente que fue derivado a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescente.

Respecto a las otras 10 personas, comentó que aunque se determinó que sí participaron en las agresiones, las lesiones de los policías afectados tardan en sanar menos de 15 días y no están tipificadas como delito sino que son conductas que constituyen faltas cívicas, por lo fueron remitidos al juzgado cívico.

Sobre los 18 adultos en el MP indicó que están remitidas por diversos delitos, como tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, así como lesiones en distintos grados.

“La institución continuará investigando con estricto apego a la ley garantizando los derechos de todas las personas involucradas (…) esto implica ser exhaustivos en la identificación de otras personas involucradas en las agresiones, daños y demás delito cometidos el pasado sábado”, dijo la fiscal en la rueda de prensa conjunta.

Policías lesionados por 2 horas de agresiones

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino (SSC), Pablo Vázquez, hizo una relatoría de los hechos ocurridos en la manifestación y dio a conocer el saldo de los agentes lesionados.

Comentó que en total 60 policías fueron atendidos en el lugar y 40 más fueron trasladados a hospitales para su valoración médica; de ellos, 29 ya fueron dados de alta y 11 aún reciben atención especializada.

Agregó que también 20 civiles fueron atendidos en el sitio.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb