Marcha de la Generación Z Avanza Rumbo al Zócalo de CDMX

Decenas de personas de grupos de la Generación Z, el Movimiento del Sombrero y Madres Buscadoras realizaron este domingo una manifestación que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.

Los contingentes avanzaron sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución en una movilización que, hasta el momento, se ha desarrollado sin incidentes.

Durante la víspera, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) habían instalado placas de metal como cerco al exterior de edificios como la Catedral Metropolitana, luego de que el año pasado se realizara una protesta en la que se registraron enfrentamientos.

Tras su salida del recinto en la colonia Tabacalera, manifestantes indicaron que madres buscadoras irán atrás de ellos y finalmente se incorporará el contingente en apoyo a Carlos Manzo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante el avance de la marcha se reportó una participación de alrededor de 200 personas.

Los manifestantes van resguardados por personal con chaleco naranja que dice: “Grupo de Diálogo y Convivencia” para garantizar la integridad de los participantes.

Alrededor de las 12:10 horas, los contingentes que conforman la vanguardia ingresaron a la Plaza de la Constitución, donde posteriormente realizaron un mitin en el que se pudieron ver banderas de México y el símbolo salido del anime 'One Piece'.