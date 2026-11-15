Marchas

Marcha de la Generación Z Avanza Rumbo al Zócalo de CDMX

De acuerdo con cifras de la SSC, hasta el momento se reporta una participación de alrededor de 200 personas; la trayectoria de la manifestación va del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino

Marcha Generación Z Hoy 15 de noviembre 2026Primeros manifestantes reunidos frente al Monumento a la Revolución. Foto: N+
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