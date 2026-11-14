Una Marcha, 2 Concentraciones y 5 Rodadas Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 14 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 2 concentraciones, una rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Diversas organizaciones sociales en defensa de los derechos de los animales marcharán a las 12:00 horas del Ángel de la Independencia en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

México Previene, A.C. se concentrará a las 09:00 horas en avenida San Pablo Xalpa 180, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

Biker Chalma Unión y Hermandad de la CDMX rodarán a las 08:30 horas de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino al Santuario de Chalma, Estado de México.

Ciclistas rodarán a las 20:30 horas del Metrobús Tolnáhuac, en Tolnáhuac y Prolongación Guerrero, colonia San Simón Tolnáhuac con destino a avenida San Fernando y Las Flores, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ