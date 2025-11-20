Exoplanetas, con Posible Desarrollo de Vida Microbiana: Científica al Explicar Cuna de Estrellas
N+
La astrónoma Estela Susana Lizano revela que se han encontrado exoplanetas en la zona habitable con potencial para vida microbiana, cuyas atmósferas estudia el telescopio James Webb
COMPARTE:
El estudio de nuestro Sistema Solar es realmente fascinante para muchos científicos, en México y el mundo entero; aquí, en nuestro país, Estela Susana Lizano Soberón, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que existen exoplanetas en la zona habitable con potencial para vida microbiana; además, explicó la arquitectura de los sistemas planetarios y el nacimiento de las estrellas.
- ¿Quién es Estela Susana Lizano Soberón? Lizano Soberón es una astrónomas mexicana con reconocimiento a nivel internacional.
- Estela Susana Lizano Soberón es investigadora emérita del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM.
- Recientemente, Lizano Soberón fue investida con el doctorado honoris causa por la UNAM.
#BoletínUNAM Ninguna arquitectura de los sistemas planetarios es como nuestro sistema solar: Estela Susana Lizano > https://t.co/bERJQYUzVI pic.twitter.com/Hq5YOv7usv— UNAM (@UNAM_MX) November 20, 2025
Noticia relacionada: Telescopio James Webb Detecta las Presuntas Primeras Estrellas del Universo
El origen de las estrellas
En la conferencia El nacimiento de las estrellas y los sistemas planetarios, en el marco del reconocimiento con el honoris causa, la investigadora de la UNAM explicó el nacimiento de las estrellas y los sistemas planetarios e hizo especial énfasis en la arquitectura diversa de estos sistemas y concluyó que ninguna de ellas es como nuestro Sistema Solar.
A continuación, te compartimos los puntos clave sobre el nacimiento de las estrellas y los sistemas planetarios:
- La Vía Láctea, donde vivimos, es una galaxia espiral llena de estrellas, gas y polvo que giran alrededor de un hoyo negro supermasivo.
- El gas de las galaxias es muy frío y está compuesto de hidrógeno, formando nubes moleculares que son consideradas las cunas de las nuevas estrellas.
- Dentro de estas nubes, pequeñas regiones se vuelven más densas y colapsan hacia el centro por su propia gravedad, formando embriones estelares.
- Durante estas fases iniciales, la estrella joven eyecta (expulsa) vientos bipolares en forma de chorros perpendiculares al disco, lo cual destruye la nube materna y permite ver las estrellas.
La formación de los sistemas planetarios
- El material rotatorio de la nube que no colapsa forma discos de gas y polvo alrededor de la estrella joven. Estos discos, llamados discos de acreción o protoplanetarios, son las cunas de los sistemas planetarios.
- El 99% del material del disco es gas, y el 1% es polvo, siendo este último un componente crucial.
- El polvo muy pequeño comienza a coagularse y crecer hasta formar rocas del tamaño de kilómetros.
- Estas rocas se atraen entre sí mediante la gravedad hasta formar núcleos planetarios (como la Tierra o más grandes).
La diversidad arquitectónica y búsqueda de vida
- La astrónoma enfatizó que las arquitecturas de los sistemas planetarios son diversas.
- Hasta la fecha, ninguna arquitectura descubierta es como nuestro Sistema Solar.
- Se ha intentado clasificar estos sistemas y correlacionarlos con las condiciones iniciales de los discos.
- Un aspecto significativo del tema es la identificación de exoplanetas, es decir, los planetas fuera de nuestro Sistema Solar, ubicados en la zona habitable, donde podría existir agua líquida.
- Estos exoplanetas en la zona habitable podrían tener las condiciones para el desarrollo de vida microbiana.
- Instrumentos como el telescopio James Webb están estudiando sus atmósferas en busca de huellas de actividad biológica, como oxígeno, metano y dióxido de carbono.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Christian Nodal: Sus Primeras Declaraciones al Salir de Audiencia en Reclusorio Oriente en CDMX
- Nieve en México: Este Día de Noviembre 2025 se Espera el Nuevo Frente Frío 16
- Sheinbaum Anuncia Aumento al Salario Mínimo en 2026
Con información de N+.
RMT