Abren Registro en Saberes MX: ¿Cómo Estudiar Cursos y Diplomados en UNAM, IPN y Otras Escuelas?

Se abrió el registro en Saberes MX, una plataforma en la cual los mexicanos podrán estudiar cursos y diplomados en universidades como la UNAM, IPN, UnADM, el Tecnológico de México y otras escuelas.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo hacer la inscripción en la página respaldada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentada este 21 de noviembre de 2025 en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo hacer el registro en Saberes MX?

El Subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que para realizar el registro en Saberes MX es fundamental tener cuenta en la Llave MX. Estos son los pasos para hacer la inscripción:

Ingresa con tu cuenta Llave MX a saberes.gob.mx Consulta el catálogo de cursos Inscríbete en un curso Comienza tu aprendizaje

El primer curso que se habilitará en Saberes MX es "SanaMente LibreMente: Jóvenes por la paz y contra las Adicciones", el cual está dirigido para estudiantes de educación superior, consta de 16 horas y tiene el valor de un crédito universitario.

Posteriormente se habilitarán otros tipos de cursos y diplomados con el objetivo de que las personas puedan conseguir una trayectoria profesional, en las que cada usuario tendrá una interfaz personalizada sobre los estudios que desee tomar.

Cursos y contenidos actualizados en temas de vanguardia como inteligencia artificial y ciencia de datos.

Orientación vocacional interactiva, donde los estudiantes podrán conocer detalles de todas las carreras disponibles.

Seguimiento del avance académico y la posibilidad de conectar con otras instituciones educativas.

Espacios de participación para docentes y comunidades académicas.

¿Qué universidades participan en Saberes MX?

Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Pública, también dio a conocer las primeras universidades e instituciones que ofrecerán cursos y diplomados en la plataforma de Saberes MX, son las siguientes:

UNAM

UnADM

Tecnológico Nacional de México

IPN

UABC

UdeG

BUAP

ASU

Transformación Digital

Aprende.mx

IMSS

Open Academy

Los cursos que ofrecen las universidades de México son completamente gratuitos y tienen valor curricular, respaldado por la SEP. Además de que el motor de IA permite adecuar la interfaz a cada usuario, por lo que puede sugerir cursos dependiendo el interés del usuario.

