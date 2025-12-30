Muere el Padre  de Denny Hamlin, Piloto de NASCAR, Durante Incendio: ¿Qué Fue lo que Sucedió?

Dennis Hamlin, padre del piloto Denny Hamlin, falleció a causa de un incendio y su esposa Mary Lou resultó gravemente herida. La noticia fue dada a conocer por la oficina de emergencias y bomberos del Condado de Gaston, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Gaston, los bomberos llegaron hasta una residencia de dos pisos que estaba casi envuelta en llamas. Afuera de la casa se encontraban Dennis Hamlin, de 75 años, y Mary Lou Hamlin, de 69, quienes presentaban lesiones de gravedad.

Los padres del piloto Denny Hamlin fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, Dennis falleció mientras era atendido; su esposa Mary Lou se encuentra delicada en el Atrium Health Wake Forest Baptist Burn Center en Winston-Salem.

¿Quién es Denny Hamlin, piloto de la NASCAR que perdió a su padre en un incendio?

Denny Hamlin es uno de los pilotos más sobresalientes de la NASCAR, con más de 60 banderas de cuadros en competencias del circuito. A sus 45 años de edad ha ganado tres veces la prestigiosa carrera Daytona 500.

Hay que mencionar que apenas hace unas semanas, durante una entrevista, el piloto Denny Hamlin declaró que su padre estaba luchando contra una grave enfermedad y que no le quedaba mucho tiempo de vida, así que le reconocía todos los sacrificios que hizo para que él entrara a competir a la NASCAR.

Además, le dedicó su victoria más reciente de la NASCAR Cup Serie: fue en octubre, cuando se llevó el trofeo de Las Vegas Motor Speedway.

Desde niño, Denny Hamlin mostró su pasión por la velocidad y empezó a competir en carreras de go-karts. Su padre recordaba con emoción cuando lo vio conducir: “Noté su potencial la primera vez que lo vi conducir un kart, a los 7 años de edad”. Eso lo llevó a fundar un equipo de carreras en su propio taller con tal de que su hijo siguiera su vocación.

