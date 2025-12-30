Campeones 2025: Atletas que Hicieron Historia y Eventos Deportivos que Marcaron el Año

El 2025 fue un año de ensueño para el deporte, con figuras destacadas como el ciclista Isaac del Toro y el clavadista Osmar Mares. Además, en la Liga MX brillaron el Toluca y los equipos femeniles de Pachuca y Tigres. A continuación un balance de los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional.

Equipo de futbol del año en México

Inobjetable: el equipo del 2025 en México fue el Toluca. Los Diablos Rojos son merecedores de ese título porque dominaron la Liga MX al conseguir los trofeos de los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

En el Clausura 2025 el Club Toluca terminó como líder del torneo regular después de 17 fechas, con 37 puntos. Y en la Liguilla demostró por qué acabó en la cima. Luego de eliminar a Monterrey en cuartos de final, despachó a Tigres en semifinales. Y en la gran final superó al América con marcador global de 2-0 para coronarse bajo el mando del técnico Antonio Mohamed.

Luego, en el Apertura 2025 los Diablos Rojos volvieron a cerrar el torneo regular como líderes con 37 unidades. Y en la Liguilla dejaron en el camino a FC Juárez y Monterrey, para llegar a la final contra Tigres y vencerlo 9-8 en tanda de penales luego de igualar 2-2 en el global. Con ello, el Toluca se convirtió en bicampeón y se ganó el título de Mejor Equipo de Futbol del Año en México

Mejor equipo mexicano en torneos internacionales

Cruz Azul sacó la cara por el futbol mexicano a nivel internacional. La Máquina se coronó en la Concachampions 2025, al derrotar 5-0 en la final a los Whitecaps de Vancouver. Con el título conseguido el 1 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el conjunto cementero llegó a 7 trofeos de la Concacaf y es el más ganador, junto con el América.

Mejor club de futbol a nivel mundial

El París Saint-Germain fue el club internacional más destacado de los últimos 12 meses. Y es que el equipo francés, dirigido por el estratega español Luis Enrique, fue el ganador de la Champions League 2025. El PSG levantó la Orejona en el Allianz Arena de Alemania el pasado 31 de mayo, luego de vapulear 5-0 al Inter de Milán en la gran final.

Mención especial para el Chelsea, porque el equipo inglés triunfó en el Mundial de Clubes 2025, al superar 3-0 al París SG en el partido por el título que se disputó el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Mejor equipo de futbol femenil del año en México

En el futbol femenil de México destacaron dos clubes: Pachuca y Tigres, que se coronaron en los torneos de la Liga MX.

Las futbolistas del club Pachuca fueron campeonas del Torneo Clausura 2025. Foto: Cuartoscuro

El 12 de mayo se llevó a cabo la final de vuelta del Clausura 2025 y el club Pachuca femenil superó 3-2 en el marcador global al América para quedarse con el título.

Más adelante, el 23 de noviembre se jugó la final de vuelta del Apertura 2025. Tigres femenil le ganó 4-3 en el global al América para quedarse con el trofeo de campeonas.

Mejor equipo internacional de futbol femenil del año

El sábado 24 mayo, en Lisboa, Portugal, las futbolistas del Arsenal inglés se llevaron a sus vitrinas el trofeo de la Champions League femenina, luego de vencer 1-0 al Barcelona pese a que las blaugranas eran las grandes favoritas para ganar por tercer año consecutivo.

Atleta mexicano del Año

El Mejor Atleta profesional mexicano del año fue el ciclista Isaac del Toro, que culminó el año en el sitio 3 del ránking mundial, luego de conseguir triunfos en la Vuelta de Burgos, el Giro de la Toscana y el Tour de Austria con la malla del UAE Team Emirates. Además llegó en segundo lugar en el Giro d’Italia, el 1 de junio del 2025. Así se convirtió en el primer mexicano en la historia en subir al podio de esa prestigiosa competencia.

Además, a sus 22 años, Isaac del Toro se hizo merecedor del Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deporte Profesional. La designación fue hecha en octubre, luego de considerar la gran temporada del ciclista de Ensenada, Baja California.

Osmar Olvera ganó oro en el Campeonato Mundial

El clavadista mexicano Osmar Olvera ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Singapur 2025. Foto: Conade

Otro caso notable fue el del clavadista Osmar Olvera, quien tuvo un año de ensueño. Su mayor hazaña fue la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Singapur 2025. En la competencia de trampolín de 3 metros venció los campeones olímpicos Cao Yuan y Wang Zongyuan, el 1 de agosto. Con ello hizo historia, ya que los clavadistas chinos no habían sido derrotados en años. En ese mundial, Osmar cosechó tres presea de plata y una de oro.

Súper Bowl: Las Águilas de Filadelfia levantaron el trofeo Vince Lombardi

El 9 de febrero las Águilas del Filadelfia vencieron 40-22 a los Jefes de Kansas City para coronarse campeonas de la National Football League (NFL) y levantar el Trofeo Vince Lombardi en la edición LIX del Super Bowl.

Serie Mundial de Beisbol: Los Dodgers lograron el bicampeonato

En el llamado Clásico de Otoño, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentaron a los Azulejos de Toronto. La Serie Mundial se decidió hasta el séptimo partido: el 1 de noviembre los angelinos ganaron 5 carreras a 4 el cuarto juego a su favor, para llevarse el título por segundo año consecutivo.

Sorteo del Mundial de Futbol 2026

En el último tramo del año uno de los eventos deportivos que más llamó la atención fue el Sorteo del Mundial 2026, que se llevó a cabo en Washington con la presencia de Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, organizadores del torneo de selecciones de futbol.

En el sorteo mundialista, el 5 de diciembre, los ojos de México estaban puestos en el Grupo A: porque todo el país quería saber qué rivales le tocarían en la primera fase. Y la suerte inclinó su balanza a favor, ya que Sudáfrica y Corea del Sur no parecen tan peligrosos como otras potencias.

Las muertes que conmocionaron al mundo en el 2025

El mundo del deporte se vistió de luto este año con la muertes de grandes personalidades y auténticas leyendas.

Uno de los fallecimientos más trágicos fue el del futbolista portugués Diogo Jota. El astro del club Liverpool murió el 3 de julio en un accidente vehicular, a los 28 años de edad. Diogo y su hermano André Filipe perecieron luego de que el auto deportivo en el que viajaban se estrellara. Lo más triste es que el futbolista se acababa de casar semanas antes.

Otra muerte que entristeció al mundo fue la de George Foreman, doble campeón mundial y gran rival de Mohamed Ali. “Big George” falleció el 22 de marzo a los 76 años de edad.

Los fanáticos de la lucha libre lloraron la muerte del legendario Hulk Hogan. El deceso del astro de la WWE se dio a conocer el 24 de julio y al momento de su muerte, por complicaciones luego de una cirugía, contaba con 71 años de edad.

El legendario luchador Hulk Hogan fue uno de los atletas que falleció en el 2025, a los 71 años de edad. Foto Instagram: @hulkhogan

México lamentó el último adiós de dos grandes entrenadores que dejaron huella en la Liga MX. Coincidentemente, ambos dirigieron al América: Manuel Lapuente, quien murió en octubre a los 81 años de edad. Y Leo Beenhakker, quien feneció en abril a los 82 años de edad.

También en el 2025 falleció otro histórico del América: enero del 2025 empezó con la mala noticia de que el mediocampista Cristobal Ortega había muerto a los 68 años de edad por complicaciones en su estado de salud.

El futbol argentino perdió a una de sus leyendas: el portero Hugo Gatti colgó los guantes el domingo 20 de abril, a la edad de 80 años, debido a una neumonía contraída cuando se encontraba hospitalizado a causa de un accidente.

