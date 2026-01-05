¿Qué Dijo Nicolás Maduro Durante su Primera Audiencia en EUA? Así Fue Comparecencia en NY

Este 5 de enero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia ante una corte de Estados Unidos, donde no solo se declaró “no culpable” de los cargos en su contra, sino que también habló de su estado de salud.

Aquí te contamos qué dijo Maduro durante la comparecencia, que duró alrededor de 30 minutos y que se realizó en una Corte federal en Manhattan, Nueva York.

Maduro y su esposa se declaran no culpables

En la audiencia, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Cabe señalar que el venezolano también está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, los rebeldes colombianos de las FARC y la banda venezolana del Tren de Aragua.

¿Qué dijo Maduro en la audiencia?

En la primera comparecencia ante la justicia estadounidense, luego de su detención el sábado pasado, Maduro dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un prisionero de guerra.

Dijo que es inocente y que era un hombre decente. Además, que había sido secuestrado y que tenía algún tipo de lesiones, que lo habían lastimado y que necesitaba atención médica.

Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas.

Así lo afirmó Maduro, quien luego de la comparecencia fue trasladado al Centro Metropolitano de Detenciones en Brooklyn.

Mientras que en el exterior, decenas de personas se congregaron y gritaron consignas en favor del enjuiciamiento de Maduro, así como en favor de Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

¿Cuándo es la siguiente audiencia?

El juez ordenó que el mandatario de Venezuela se presente en la Corte para una audiencia el próximo 17 de marzo.

